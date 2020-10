No era la primera vez que perseguía a Cristina por estas calles de Valencia. Y pese a los años de denuncias su ex pareja volvió a intentarlo. La mujer nos cuenta que cuando le advirtió de que no volvería con él, el hombre la tiró al suelo y comenzó a apuñalarla varias veces. La policía lo detuvo gracias a que un vecino le puso la zancadilla en su huida y otro, Fredy, lo inmovilizó. "No te muevas, quédate quieto, que si no la vamos a liar", le dijo. Ahora, Cristina respira agradecida a todos los que la apoyaron. Una ayuda imprescindible para que la violencia machista no siga dejando su rastro de terror. Aunque Cristina ha vuelto a su vida, todavía renqueante de las heridas.