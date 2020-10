El llamamiento urgente de sangre ha sido eficaz en Canarias, donde los ciudadanos han seguido acudiendo a donar a pesar de las medidas gubernamentales para restringir la movilidad. Y es que más de la mitad de las donaciones realizadas este año se han realizado durante el estado de alarma. Del 14 de marzo al 14 de junio se realizaron un total de 14.466 donaciones, es decir, el 51% del total realizado en todo el año, que asciende a 27.918. A tenor de estos datos, que han solventado lo que podría ser un importante escollo para la atención sanitaria en el Archipiélago, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) considera que es tiempo "de no perder las buenas costumbres".

Esta es la línea que ha planteado, justamente, la nueva campaña de promoción de la actividad del ICHH que este verano, aprovechando el menor movimiento de los ciudadanos, quiere que la donación se convierta en un hábito de vida saludable, como muchos otros que se han adquirido durante la cuarentena.

Mantener las buenas costumbres. "Si algo hemos aprendido durante la cuarentena es que las buenas costumbres, como hacer ejercicio, cocinar o dedicarle tiempo a nuestros hijos, no merece la pena perderlas", señaló Teresa Gutiérrez, directora del ICHH. "No basta con hacerlo una vez al año", explicó Gutiérrez, que insistió en que esta campaña está dirigida a toda esa población que se anima a donar una vez pero que luego se olvida durante un largo periodo de tiempo de volver a realizar esta acción altruista. "Queremos despertar en estas personas la conciencia de que no basta con una vez en la vida", señaló Gutiérrez que insistió en que "si todas las personas que podemos donar en Canarias lo hiciéramos con regularidad, 3 o 4 veces al año, el funcionamiento del sistema sanitario estaría totalmente garantizado". Bajo el lema No perdamos las buenas costumbres, el ICHH busca alcanzar diariamente las 300 bolsas necesarias para poder cubrir la demanda de los canarios. Un objetivo que en los últimos días se ha logrado prácticamente todos los días. "En algunos nos hemos quedado por debajo, pero las donaciones en este tiempo han estado estables", afirmó, por su parte, Elsa Brito, responsable de Comunicación, Promoción y Marketing del ICHH.

Alerta ante la posible bajada. Sin embargo, el ICHH se mantiene alerta ante la posible bajada de donaciones, ya que la sangre no se puede elaborar artificialmente ni tampoco guardar durante un largo periodo de tiempo. "Ahora tenemos un bajón por una demanda de A positivo (A+) y 0 negativo (0-) debido a que varios pacientes de este último grupo se han concentrado en los hospitales los últimos días", indicó Brito.

Cuatro casos en migrantes. Canarias sumó ayer cuatro nuevos casos de coronavirus al añadir los positivos detectados en otra parte de los migrantes llegados a Fuerteventura. En total, el Archipiélago suma ya 2.437 casos de los que el 90,7% se han curado. Concretamente, la Consejería de Sanidad ha dado 2.212 altas a pacientes que han sufrido la Covid-19. Por otro lado, los fallecidos continúan situándose en 162, un número que permanece invariable desde hace 18 días.

Ocho nuevas muertes en España. En el resto de España se han registrado ocho nuevos fallecidos con coronavirus, lo que eleva a 19 los registrados en los últimos 7 días y a 28.363 el total, y tras dos días de nuevos contagios por debajo del centenar, ayer se notificaron 149, la cifra total se eleva a 249.659 casos. Según los datos de Sanidad, este martes se detectaron 40 nuevas infecciones de Covid-19 en Madrid (comunidad que registró 7 nuevas muertes en los últimos 7 días); 21 en Andalucía (con un fallecido), 20 en Aragón (sin ninguna defunción) y 17 en Cataluña (2 decesos).