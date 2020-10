Santiago llega al juzgado directamente desde la cárcel. Se encuentra encerrado desde hace dos años, el mismo tiempo que Fany su mujer lleva presa de la invalidez que supuestamente le provocó tras una brutal agresión en Jaén. "Él llegó de fiesta, le pidió dinero a mi hermana y como no se lo dio la estranguló cortándole el riego en la vena carótida", dice Rosario, hermana de Fany. Desde entonces no sabe caminar, no puede comer sola, ni tan siquiera expresarse. Durante 12 años de matrimonio, Fany le denunció varias veces pero siempre retiró las acusaciones por miedo. "No nos dimos cuenta de cómo vivía hasta que pasó todo, Vivía en un zulo" relata Rosario. Fany es ahora totalmente dependiente y no puede hacerse cargo de sus hijos de 11 y 7 años. La Fiscalía y la acusación piden para el acusado a 16 años de cárcel por un delito de lesiones y de malos tratos continuado y exigen que tampoco pueda acercarse a sus hijos.