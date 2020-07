Una vecina coloca una bandera del arcoíris encima de la sede de VOX

Recientemente, el Tribunal Supremo estableció que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos y levantó una polémica la semana pasada como motivo del Día Internacional del Orgullo LGBTI.



Una vecina que vive encima de la sede de VOX de Huelva colocó en su balcón una bandera arcoíris en la céntrica calle de la capital onubense.



Según contó al diario.es con este gesto quiere "ensalzar los valores de la tolerancia, el respeto, la convivencia pacífica y la cohesión social. En ningún momento establecer en mi balcón ninguna confrontación política pese a mi ideología de izquierdas".



"Defiendo unos valores que no son los que priorizan Vox en su ideario, pero estamos obligados a convivir en una democracia", añadió.



La fotografía se ha hecho viral en las redes y ha recibido el aplauso de muchos. Incluso, la presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, publicaba en su perfil de Twitter la curiosa escena.





Me pasan esta imagen de Huelva. Poesía ?? pic.twitter.com/GgrYXvMw5M — Teresa Rodríguez ? (@TeresaRodr_) July 2, 2020