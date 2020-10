Afiliados del Colegio de Médicos alertan de anomalías en la aprobación de las cuentas

Pérez denuncia varias acciones que, a su juicio, representan anomalías en el proceso de aprobación de la Memoria Presupuestaria del ejercicio 2020. "Nosotros pedíamos que se retirara la partida presupuestaria que estaba prevista para la asesoría jurídica", asegura el facultativo, puesto que considera que esos profesionales han actuado en contra de algunos colegiados. "Se les contrata para que todos los pasos que da la institución se ajusten a la legalidad y ellos tuvieron un papel decisivo para que nuestra candidatura no se pudiera presentar como alternativa en las últimas elecciones", detalla Luis Miguel Pérez.

En la primera asamblea general, Pérez expuso una serie de argumentos para eliminar de las cuentas el monto asignado a la asesoría jurídica -que asciende a unos 68.000 euros sobre los más de dos millones de euros del presupuesto de la institución-. Sin embargo, su intervención no está reflejada en el acta del encuentro, en la que se debe reflejar lo sucedido con la mayor literalidad posible. Si bien, en el acta la directiva alega que el tema abordado por Pérez "nada tiene que ver con el asunto del orden del día que se discute", que eran las cuentas.

Siete días de antelación

Entre los aspectos que el portavoz de Médicos por el cambio destacó se incluye que, según los estatutos del Colegio , la aprobación de la memoria presupuestaria requiere que la documentación esté publicada con siete días de antelación a la realización de la convocatoria y se publicó solo seis días antes de la propia asamblea. Esta acción, afirma Pérez, se ha vuelto a repetir para el convocatoria extraordinaria, pues el documento publicó el pasado miércoles y la reunión se convocó ese mismo día.

Por otro lado, desde Médicos por el cambio también lamentan que no se les permitiera realizar propuestas a los documentos, ya que no se sometió a votación el planteamiento que presentaron y tampoco se trasladó la información a los afiliados para que pudieran votar conociendo sus consideraciones. "Ellos quieren que se voten los presupuestos y punto, que no se hable de nada", señala Pérez, "nosotros queremos que se oiga todo lo que tenemos que decir y que la gente a la hora de votar sepa qué estamos haciendo y por qué tenemos esta actitud".

Por su parte, la junta directiva del Colegio de Médicos de Las Palmas ha rechazado pronunciarse sobre este asunto, porque consideran que se trata de un grupo minoritario de afiliados.

En la asamblea del pasado 23 de junio participaron 48 colegiados de los 5.848 que forman parte del organismo. En total, hubo 20 votos a favor de la aprobación de los presupuestos presentados y 28 en contra.