La doctora que teme la 'nueva normalidad': "Parece que hemos perdido el miedo"

Las cuenta a media voz Carmen Calvo, jefa de servicio de Medicina Interna del hospital comarcal de Mieres. Y lo hace porque percibe que, ante la llegada de la 'nueva normalidad', algunos vecinos "parecen haber perdido por completo el miedo". Avisa ya: el coronavirus no volverá, porque nunca se ha ido. "Tenemos que vivir, pero sabiendo que está aquí y partiendo de la premisa de que no se va a ir, al menos, hasta que haya una vacuna eficaz para toda la población", afirma.

La doctora tiene 54 años, nunca imaginó que viviría una situación como la que desencadenó la pandemia del coronavirus. "Tuvimos presión, pero siempre controlada. Lo que de verdad nos estresaba era estar enfrentándonos a lo desconocido", afirma. Guardias médicas de hasta veinticuatro horas, llegar a casa y no parar: "Leíamos artículos, porque cada día había algo nuevo. Nuevos protocolos, lo que fuera. El tratamiento que tenías hoy, podía no ser el de la anterior semana, y teníamos que esforzarnos mucho por nuestros pacientes".

Pasaron miedo, reconoce la doctora. Temor al contagio, pero no por ellos: "Nunca me dio miedo tener la enfermedad, pero sí transmitirla. La rutina fue y es rigurosa, el cambio de EPIS de habitación en habitación, las desinfecciones de todo el instrumental". "Tenía miedo de que un fallo mío pudiera afectar a otros. Y, como yo, todos los que trabajábamos en la planta", manifiesta.

La presión asistencial disminuyó, hasta que ya no quedaron pacientes de covid-19 en Mieres. El último salió en ambulancia, hace ya más de un mes. Y Carmen Calvo mira ahora a la "nueva normalidad" con preocupación: "Hay un sector grande de la población que ya no tiene miedo. Se percibe en urgencias, durante el confinamiento a penas venían pacientes y ahora ya hay mucho más trajín". Recuerda que las medidas de seguridad e higiene, así como la limitación en las visitas a las persponas hospitalizadas, "no son un capricho, son una obligación de todos". "Esto es un hospital, acabamos de pasar por un brote terrible de una pandemia. Esto no es una playa en verano".