Notas Ebau 2020 en Las Palmas: Consulte las calificaciones

Consulta en este enlace las notas de la Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad (Ebau), correspondiente a 2020. Los resultados están disponibles desde este viernes, 10 de julio, según ha informado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).



La institución académica ha informado que las calificaciones serán remitidas al correo electrónico personal del alumno.





¿Cómo se calcula la nota final de Selectividad?

6.133 alumnos canarios de bachillerato se presentaron este año a las pruebas de laen una convocatoria atípica por la pandemia del coronavirus . Supuso una subida de casi mil alumnos más con respecto al año anterior en que se presentaron a la prueba 5.150 estudiantes (un incremento del 19%).Más de 200.000 estudiantes se enfrentan este año a la, la antigua Selectividad. Laestá marcada por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus , que cambiará todos los protocolos que se venían siguiendo. Y es que, alumnos y profesores deberán seguir algunas medidas excepcionales para evitar los contagios, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia de seguridad.Pero, a pesar de las, hay cosas que no cambian. Como cada verano, los miles de estudiantes sienten un cosquilleo en sus estómagos debido a los nervios previos, destinan los días previos al examen a realizar los últimos repasos y comentan con sus amigos cómo llevan las materias.Una de las cuestiones que más se repiten los alumnos es la de. Para ello, primero se debe conocer cuáles son las tres notas esenciales para calcular la nota final.Por un lado, se encuentra la nota de Selectividad, que es la, que requiere de un mínimo de un cuatro para aprobar. Para calcularla,Por otra parte, encontramos la, que es aquella que depende del centro y el grado al que se desea acceder. La nota que obtengamos en este apartado se multiplicará por 0,1 o 0,2, dependiendo de la relación que guarde la materia con los estudios que queramos cursar después. Dependiendo de lo que se quiera estudiar, es aconsejable realizar estos exámenes voluntarios ya que pueden ayudar a subir la nota. Una asignatura de la fase voluntaria se considerará aprobada con una nota mínima de cinco puntos. Si se ha suspendido no se tendrá en cuenta para el cálculo.Por último y no por ello menos importante, se encuentra la nota, que cuenta un 60% de la nota final que obtengamos.Para obtener la, que sería sobre un máximo de 10 puntos, se debe calcular con la siguiente fórmula: Calificación de Acceso a la Universidad= Nota media de Bachillerato * 0,6 + Nota de Selectividad * 0,4Lay la. Así, a y b corresponderían a los parámetros de ponderación (0,1 ó 0,2) de las materias de la Fase Voluntaria, y M1 y M2 las calificaciones de un máximo de dos materias de la Fase Voluntaria con la nota más alta.