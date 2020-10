"El uso del guante es negativo ya que da una sensación de falsa higiene"

La mayoría de la población lo está haciendo bien. Yo, cuando salgo al supermercado, creo que la gente está tomando las medidas adecuadas, pero sí que veo en los medios de comunicación muchas imágenes de personas que no están cumpliendo, que no están comportándose de la forma adecuada. En este sentido, lo que me resulta controvertido en los supermercados es el uso de los guantes de plástico, porque creo que es un error. Pero vemos que la gente lo acata.

¿Por qué es un error utilizar guantes?

El guante es absolutamente negativo ya que nos da una sensación de falsa higiene y de falso control. La mano con guante se comporta igual que la mano sin guante. Solo hay un primer momento en el que si tu mano tiene virus, al ponerte el guante no lo dejas en otras superficies, pero si tienes el virus y con el guante te tocas la mascarilla, o la cara, ya tienes el virus. La utilización de los guantes no debe eliminar la higiene de manos. En los supermercados y tiendas los empleados llevan guantes, pero si no se los lavan con gel o se los cambian durante la jornada con frecuencia, conforme van tocando artículos, tienen la misma capacidad para arrastrar el virus que si no llevasen guantes. En mi opinión, el guante es contraproducente.

¿Qué opina sobre la advertencia de la OMS?de que no existen evidencias de contagio por contacto en superficies?

Lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que no hay estudios realizados con el virus que nos afecta ahora, el SARS-CoV-2, sobre superficies de supermercados, transportes públicos y etcétera, para ver si el virus está ahí. Pero hay muchas evidencias de que todos los coronavirus humanos tienen supervivencia en superficies de aluminio, acero, plástico... Aunque no se haya hecho un experimento científico en la calle, en entornos reales, eso no quiere decir que el virus no puede sobrevivir. El hecho de que no haya estudios realizados no nos debe llevar a confundirnos y a pensar que no hay nada demostrado y que tenemos dudas. Sabemos que está y que tiene mucha más fuerza que otros coronavirus humanos. Por eso debemos pensar que está y que se transmite.

También puede darse el caso de la trasmisión a través de la ropa. ¿Es necesario lavar todo a 60 grados?

El jabón destruye el virus. Por este motivo, un lavado bien hecho con jabón en principio destruye el coronavirus. Si aumentamos la temperatura, es como si aumentásemos la potencia germicida. Lo que pasa es que toda la ropa no se puede lavar a 60 grados, por lo que un lavado a menor temperatura si el jabón está bien aplicado es suficiente para acabar con el virus. Lo importante es que se enjabone bien y que se arrastren los residuos.

¿Hay que limpiar con lejía toda la compra al llegar a casa?

Es recomendable. Hay quien utiliza lejía y quien utiliza otros productos. Se puede utilizar también alcohol, e incluso el agua oxigenada también es efectiva. Lo que sucede es que el alcohol diluido se puede pulverizar con mucha facilidad.

¿Usted qué recomienda?

Lo más fácil considero que es poner agua con lejía en una pila y sumergir los productos y envases un minuto. Y si pulverizamos con solución alcohólica, no hace falta ni secar después.

¿Por qué es tan importante tratar los envases al llegar de la compra?

Es importante limpiar los envases porque la gran mayoría están hechos con plástico, y en plástico es donde los virus tienen mayor capacidad de pervivencia. Por eso lo lógico es que se traten todos.

¿Y las mascarillas? ¿Es bueno reutilizarlas tras un lavado?

Si son de un solo uso, cuando pasan unas horas ya no tiene capacidad para filtrar adecuadamente. Se deteriora y ya no sirve. En el caso de las mascarillas que son lavables hay que intentar no cogerlas ni tocar el lado exterior, ya que se contamina, como el interior. Si se pueden lavar mucho mejor entre cada uso. Rehusar mascarillas desechables, ahora que ya hay mascarillas, no es aconsejable en absoluto.

¿Qué es la carga viral y cómo se reduce?

La carga viral tiene mucha importancia. Dependiendo de la concentración de partículas virales que caen en una superficie determinada, cuantas más son, mayor capacidad de supervivencia tiene. Cuando estás en un entorno en el que se mantiene una distancia suficiente y se usan mascarillas, la gente que tiene el virus elimina partículas que salen fuera de la mascarilla, aunque sean pocos. Si son pocos sobreviven menos tiempo. Por eso es importante usar mascarillas, ya que se reduce la carga viral. Las gotas con muchos virus tienen más capacidad para mantenerse que si son pocos. Con la mascarilla, los portadores van a liberar menos virus al exterior.