La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, aseguró ayer en el pleno del Parlamento regional que la intención de su departamento es garantizar la presencialidad en las aulas en el curso 2020/2021 y que, si es preciso "sacrificarla", será en la ESO y en Bachiller. En caso de necesidad por la incidencia de la pandemia, la formación de los alumnos de Secundaria y Bachillerato podría ser "semipresencial", pero en Infantil y Primaria "queremos garantizar la presencialidad", explicó la consejera.

Ante las preguntas de los diputados, Manuela Armas no ha informado de más detalles sobre cómo será el inicio del curso, como la previsión de ratios en las aulas con las que trabaja su departamento, a la espera de que, previsiblemente a finales de esta semana, la Dirección General de Salud Pública y el comité de expertos dé el visto bueno al protocolo que ha presentado Educación. Lo que sí ha adelantado es que están previstos los espacios disponibles en cada centro en función de las ratios que figuran en ese protocolo. También están contemplados los nombramientos de profesores "en función de los desdoblamientos" de los cursos.

La consejera ha informado además de que durante el verano se están ofreciendo a los profesores ocho cursos de formación en línea en asuntos como educación a distancia, función directiva no presencial, comunicación digital o creación de contenidos digitales. Esa formación en herramientas digitales se mantendrá a lo largo del curso, al igual que la distribución de dispositivos electrónicos entre los alumnos que lo necesiten y la puesta en marcha de un plan de digitalización y conectividad vinculado a las necesidades sociales.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, garantizó que el curso escolar empezará en las fechas previstas, salvo evolución negativa de la pandemia. Australia Navarro, portavoz del Grupo Popular, criticó que casi 300.000 alumnos volverán a las aulas en septiembre "y no saben como lo van a hacer" porque "se sabrá en el último momento", desconociendo si habrá actividades extraescolares o comedor o cuántos alumnos habrá por clase.

Además, Armas afirmó en el Parlamento que hasta ahora no se han puesto en contacto con ella los empresarios de transporte escolar para hablar de la aplicación de la cláusula de salvaguarda de contratos por cese de los servicios por causas no imputables al contratista. La consejera explicó que los transportistas han sido informados de la documentación que tienen que presentar y agregó que hasta que no respondan a esa petición no podrán cobrar.