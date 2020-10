Durante el estado de alarma por la pandemia de coronavirus el Gobierno de Canarias llevó a cabo un proceso de "error y acierto" por el cual se compraron máquinas para hacer PCR que no han sido operativas. Así lo reconoció el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en el pleno del Parlamento regional. En respuesta al diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Mario Cabrera acerca del grado de eficiencia de las máquinas para la realización de PCR compradas durante el estado de alarma por el Servicio Canario de la Salud en las islas no capitalinas, el consejero indicó que tras los errores se ha cambiado y ahora los resultados son excelentes en el diagnóstico. Según Trujillo, en la actualidad Canarias presta un servicio de "primera" en detección.

Cabrera explicó que los primeros aparatos comprados para hacer analíticas están sin desembalar y no han sido usados porque no son operativos y además son más lentos y caros. Además, el nacionalista detalló que esas compras para los hospitales de las cinco islas no capitalinas han sido un fracaso, y añadió que el gasto ha superado los 330.000 euros.

En este sentido, el consejero de Sanidad informó de que en cuatro meses se ha conseguido dotar a los cinco hospitales públicos de las islas no capitalinas de los equipos necesarios para que sean autosuficientes en la realización de pruebas PCR a las personas con sospecha de coronavirus, a pesar de las dificultades encontradas para el normal abastecimiento de materiales y equipamiento durante el estado de alarma. Si bien, señaló que estos equipos necesitan un tiempo de instalación y calibración y pueden tardar semanas en ponerse en marcha, a la vez que el personal necesita formación específica al tratarse de alta tecnología, para obtener el mayor aprovechamiento posible.

Trujillo anunció en el Parlamento que este verano no habrá cierre de camas hospitalarias, a lo que el diputado del PP Miguel Ángel Ponce replicó que la Covid-19 no se ha ido de vacaciones y no está controlada, por lo que un posible rebrote "está ahí". El consejero contestó al parlamentario popular que se mantienen los planes de contingencia y ahora se aborda especialmente la gestión de las listas de espera. En la actualidad, sólo están sin uso 35 camas en el Hospital Insular de Gran Canaria como consecuencia de una obra, señaló Trujillo, quien además precisó que hasta el 30 de septiembre se aumentará la jornada habitual matutina de los quirófanos al horario de tarde, y se incrementará la cirugía ambulatoria.

También se potenciará la teleconsulta y se apoyarán las actuaciones con la sanidad concertada, y todo ello conlleva la contratación de las personas adecuadas, indicó Trujillo, quien aludió a la contratación de 22 especialistas en Lanzarote para afrontar la mayor lista de espera quirúrgica en dicha isla, la de Traumatología. Asimismo, Trujillo señaló que se ha reducido en más de 400 pacientes la lista de espera quirúrgica general en las islas, un fenómeno "obviamente" temporal que es consecuencia de la situación derivada de la pandemia.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, no descartó que el uso de la mascarilla sea obligatorio, en línea con lo aprobado por otras comunidades autónomas, si la evolución de la pandemia de coronavirus en las islas empeora. "Si tenemos que dar un paso más, lo haremos", señaló a los periodistas en el Parlamento, donde ha dejado claro que cualquier decisión se tomará a partir de criterios científicos y si lo plantea el consejero de Sanidad,.

En esa línea, ha comentado que el acuerdo de nueva normalidad "es revisable". "Tomaremos decisiones drásticas si se considera, pero los técnicos dirán", comentó,. Si bien insistió en que Canarias tiene "pocos contagios diarios" y los rebrotes están localizados en personas migrantes que llegan a las islas.

Canarias registró ayer cinco positivos más que en el día anterior, por lo que el total de casos acumulado llegó a los 2.467 desde que se inició la pandemia. De estos, 81 se encuentran activos, dos están siendo atendidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que los 79 restantes están bajo vigilancia médica en sus domicilios. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, un total de 2.224 personas han recibido el alta médica en las Islas tras haber sufrido la enfermedad, mientras que 162 no superaron el virus y fallecieron.

Por islas, Tenerife sigue siendo la que más positivos acumula con 1.509, de ellos 12 están activos, así como 1.387 altas médicas y 110 fallecidos; mientras que Gran Canaria tiene actualmente 615 casos, de los que 15 se encuentran activos, completan su estadística las 561 personas que han superado el virus y los 39 óbitos. En Lanzarote, con 91 positivos, hay seis casos activos y seis personas han fallecido. Fuerteventura, con 89, es la isla que más casos activos tiene en estos momentos, en concreto 42.