El grupo Popular insta a aumentar las plazas y aulas de Educación Especial

La intervención de Suárez finalizó con el aplauso de todas las fuerzas parlamentarias llevadas por un discurso con el que el diputado popular quiso humanizar la política y, a la vez, cumplir la promesa realizada a su familiar de "dar visibilidad a este colectivo y dar los primeros pasos para mejorar la calidad de vida de muchas personas que están pasando o pasarán por la misma situación". Un particular homenaje de Suárez a Héctor, quien habría cumplido ayer 23 años, si la enfermedad no hubiera truncado su vida.

Para el PP, la realidad de los centros educativos de Canarias "presenta un amplio margen de mejora en cuanto a las personas con discapacidad se refiere". En este sentido, la Proposición no de Ley (PNL) presentada por los populares en el Parlamento regional afirma que en numerosas ocasiones, muchos de los alumnos de Tránsito a la Vida Adulta (TVA) se ven obligados a abandonar su centro escolar y a permanecer en sus domicilios debido a la inexistencia de plazas de esta categoría. Esto que supone una falta de estimulación por parte de profesionales especializados y, en consecuencia, un deterioro físico y cognitivo del alumno.

Por esto, instan al Gobierno de Canarias a aumentar el número de plazas en las aulas de TVA o la creación de aulas de adultos en los mismos colegios donde el alumnado esté escolarizado, hasta obtener plaza en un centro de atención para personas con discapacidad intelectual (CAMP).

Además, el PP reclama el incremento de las plazas en estos centros especializados, puesto que el alumnado que termina su etapa en centros de educación especial se ve obligado a quedarse en casa por la falta de plazas.

El grupo Popular también solicita la puesta en marcha de colegios específicos para niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Estos centros, señala el grupo Popular, deberían tener carácter público y ser gestionados por la consejería competente del Gobierno de Canarias, para facilitar la optimización de recursos personales y materiales.

En esta misma línea, la proposición no de ley exige el aumento del número de plazas en aulas enclave en todas las etapas educativas, desde infantil hasta TVA. La existencia de estas plazas "favorecería la integración y socialización de un alumnado que, muchas veces, no obtiene respuesta a esta necesidad en los centros específicos". Asimismo, señala que existen ocasiones en las que los alumnos que cuenta con las características necesarias para integrar las aulas enclave son escolarizados en centros ordinarios y no es hasta avanzada la etapa de primaria cuando se les realiza la valoración.