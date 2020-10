La generación marcada por dos crisis

En 2010, el entonces director del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, alertaba sobre la 'generación perdida' que podía surgir entre la juventud que se enfrentaba a las altas tasas de desempleo. Paradójicamente, dentro de ese término también estaba englobado el de la generación mejor preparada que se encontró con muchas puertas cerradas a pesar de sus logros académicos. Muchos, más bien miles, hicieron sus maletas para probar suerte en el extranjero. Los que no lo hicieron, en el mejor de los casos, tuvieron que conformarse con lo que iba surgiendo en sus respectivos sectores, mayoritariamente como becarios o con contratos temporales cuyos sueldos no llegaban a las cuatro cifras. Otros, directamente, abandonaron sus sueños profesionales para poder sobrevivir.

Incertidumbre

La incertidumbre ha marcado la vida de estos jóvenes a los que les ha costado independizarse y conseguir un contrato fijo, con todo lo que eso conlleva en lo que a estabilidad socioeconómica se refiere. Ahora, la pandemia ha caído como una bomba nuclear que, además de vidas, se ha llevado por delante miles de puestos de trabajo. Según los datos hechos públicos a principios de mes desde el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, todavía quedan por recuperar casi 860.000 empleos destruidos a raíz del inicio del estado de alarma. Los más afectados por este marco laboral fueron los jóvenes ya que tal y como recogía El Confidencial el pasado 12 de abril, aunque los menores de 35 años suponen "apenas el 25%" del total de los trabajadores, "en marzo fueron el 53%" de los empleados despedidos.

En ese saco se encuentra Sary Gutiérrez Caballero. Pedagoga de 37 años y con dos hijos pequeños, fue despedida por culpa de la Covid-19 de la academia de formación en la que trabajaba desde 2018, tras haber pasado por otros empleos relacionados o no con su formación. De hecho, la carrera que acabó en 2009 y complementó con un máster ese mismo año le sirvió, de entrada, para meter cabeza en un par de proyectos de verano, por lo que en 2010 decidió abrir su propia cafetería. "No fue hasta tres años después cuando encontré trabajo de lo mío, en un gabinete, y con eso más las ayudas por maternidad pude vivir". En 2018 cambiaría de trabajo por última vez al ser madre de su segundo hijo. Ahí ha permanecido hasta la llegada de la enfermedad que ha traído consigo nuevos miedos para esta profesional, a pesar de los cuales asegura que "si hay que trabajar de otra cosa, se hace".

Incompatibilidad

El trabajo de Sara Cabrera García también se vio afectado a causa de la crisis sanitaria que provocó que la empresa familiar en la que trabaja tuviera que hacer un ERTE. "Justo acababa de empezar en febrero", explica la joven de 36 años que acabó en 2009 Traducción e Interpretación, estudios que complementó con un máster en Turismo y sobre los cuales nunca llegó a ejercer. "Me hicieron un par de entrevistas pero no terminé de encontrar nada de lo mío así que cuando acabé la universidad me puse a trabajar en una cafetería y después trabajé de secretaria en un despacho de abogados", explica quien se planteó incluso combatir la situación con un doctorado.

Finalmente, en 2013 se marchó a Lanzarote para trabajar en una empresa de venta de maquinaria de hostelería, sector en el que siguió empleada cuando regresó a Gran Canaria dos años después. "Pero en 2017 me quedé embarazada y al tener al niño, el trabajo era poco compatible", cuenta Cabrera que, precisamente, espera su segundo hijo. De ahí que hayan aflorado de nuevo algunas dudas sobre el futuro para alguien que ya "había olvidado" la otra crisis. "Pero es que yo todos los requisitos para todas las crisis", asegura con humor.

Obstáculos

María Cabrera Pardo tampoco pierde la sonrisa a pesar de que su trayectoria profesional ha estado marcada por los obstáculos. Natural de Valsequillo, estudió el ciclo superior de Intérprete de Lengua de Signos Española antes de meterse en la carrera de Bellas Artes donde se especializó en Diseño Gráfico y Fotografía. "Pero como no encontraba nada me fui a Madrid para hacer un cursos de especialista en moda", comenta. Un año después, se inscribió en un máster de Diseño y Programación Web, a pesar del cual tampoco encontró ningún empleo que le permitiera mantenerse. "Hasta los 30 años no tuve un sueldo continuo", asegura. Dicho salario le llegaría en 2015 con un contrato en prácticas.

"En 2017 decidí hacer el máster de profesorado en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de cara a dar clases en la Escuela de Arte, pero me sacaron de las listas porque no tenía un ciclo superior de Diseño Gráfico, así que también lo hice y ahora estoy esperando que salga una nueva convocatoria a la vez que echo currículums en diferentes cursos adscritos al SEPE", arguye la joven que vuelve a experimentar la sensación de "frustración e incertidumbre" de antaño ante lo que está por llegar a causa de la pandemia.

"Es que nuestra generación ha vivido en un continuo cambio, pero eso también nos hace fuertes porque somos capaces de adaptarnos a todo", apunta Cristina Pérez Reta. Ella acabó en 2010 Administración y Dirección de Empresas y se topó de lleno con una crisis que afectó a la empresa que su familia tenía en el sector de la construcción. "Fue muy duro, pero decidimos reinventarnos". ¿Cómo? Reconvirtiendo un edificio destinado a oficinas en el parque Santa Catalina en un hotel al que llamaron Bed & Chic. Una aventura en la que se volcaron todos sus hermanos y que se tradujo en un negocio de éxito que, desde marzo, mantiene sus puertas cerradas a la espera de que pase el chaparrón del virus que ha traído consigo numerosas pérdidas. "Estamos mirando opciones, pero no tenemos fecha de apertura, aunque esperamos poder hacerlo después del verano", comenta.

De las cinco participantes en el reportaje, Erika Sánchez Ramos es la única que no ha visto afectado su puesto de trabajo más allá de tener que realizarlo desde casa durante los meses de confinamiento. Un hecho positivo para alguien que no firmó su primer contrato a jornada completa hasta el año pasado. Y es que esta pedagoga de 36 años tuvo que compaginar durante casi una década dos trabajos por horas para "tener un sueldo digno" y, aún así, sacó tiempo para realizar un máster de Orientación sociolaboral que no pudo aplicar como tal hasta 2017. "Fue una época difícil, pero crecí mucho profesionalmente en los sitios en los que trabajé", confiesa quien, dentro de lo malo, se siente afortunada por no estar dentro de la larga lista de desempleados que ha generado la Covid-19.