"Durante el abuso desconectaba, miraba a un peluche y dejaba ahí mi cuerpo. Pensaba que pasaba en todas las casas, que se trataba de un castigo adicional por haberme portado mal. No entiendes lo que está sucediendo. Si en la escuela te dieran información, te dijeran que no te pueden tocar, entonces podría haber sabido que lo que me estaban haciendo estaba mal". Es el testimonio de Estefanía Igartua, de 29 años, que con 15 denunció a su padre por abusos sexuales y desde entonces trabaja en su salud para superar las secuelas que le han dejado siete años de abusos, desde que tenía seis.

Había llegado a confesar a una amiga la situación que estaba viviendo y ella le animó a denunciar. "Llegó un momento que ya no podía ni comer con él y decidí que no quería más esa vida y que tenía que hacer algo por mí, así que una mañana me fui con mi amiga a denunciar", explica. Con su paso adelante consiguió salir de una vida de maltrato y abusos, pero el camino que iniciaba tampoco sería fácil. Tras la denuncia consiguió una orden de alejamiento para su padre, pero se quedó sola, su familia le dio la espalda y tuvo que ser acogida en una residencia de menores. Allí comenzó con el tratamiento psicológico para superar las marcas que lo vivido en la infancia le habían dejado por dentro, a modo de cicatrices.

"Tienes secuelas físicas y psicológicas, un sentimiento de abandono, de rechazo, pierdes la confianza tanto en ti como en los demás, tienes pensamientos suicidas, dehecho yo he tenido varios. A la hora de tener pareja también te condiciona, al final siempre acabé con parejas mayores que me trataban mal y tener sexo es muy difícil, todavía a día de hoy me cuesta y sigo yendo al psicólogo", relata Estefanía Igartua.

Aprender a vivir con las secuelas de saberse una niña abusada fue solo una parte. También tuvo que lidiar con el largo proceso judicial que se inició con su denuncia a los 15 años de edad y que no concluyó hasta que cumplió los 21. "Denunciar fue horroroso, si lo llego a saber no lo hubiese hecho. Me sentí juzgada, criticada. Sientes que no te creen, tuve que declarar varias veces para que luego si lo condenaban la pena fuera ridícula, de 3 a 5 años, con lo que ni entraría en prisión", expone.

Finalmente su caso fue desestimado por falta de pruebas. "Está claro que después de tantos años no hay pruebas físicas, pero deberían basarse en las secuelas, en los informes médicos que presentaron los psicólogos y psiquiatras que me atendieron. Hace falta que se forme a los jueces y también a los fiscales en los abusos y sus consecuencias para poder tener un juicio justo", asegura.

Estefanía Igartua considera que tienen que cambiar muchas cosas en la sociedad para frenar la violencia contra los menores y ve "un pasito hacia adelante" en la aprobación del proyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, también conocida como la Ley Rhodes en referencia al pianista que sufrió abusos sexuales en la infancia. Aunque subraya que "llega con retraso y queda aún mucho por delante que hacer".

El proyecto de ley se aprobó el pasado mes de junio en el Consejo de Ministros. Ahora tendrá que llegar al Congreso para que se inicie su tramitación parlamentaria y se someta a debate. En él se incrementan las penas y se retrasa el plazo de prescripción del delito de abusos sexuales a menores hasta que la víctima cumple los 30 años, fecha en la que comenzará a contar. Asimismo, la nueva norma establece la obligación para todos los ciudadanos de denunciar la existencia de indicios de violencia sobre menores. Se hace especial incidencia en los colectivos profesionales que están en contacto con los niños y se crea la figura del delegado de protección en las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio.

Otra novedad del proyecto de ley es que regula la necesidad de formación especializada en las carreras judicial y fiscal, así como de los profesionales que están en contacto habitual con menores. Además se establece que las fuerzas y cuerpos de seguridad cuenten con unidades especializadas en la sensibilización y prevención de situaciones de violencia hacia la infancia. Otro de los puntos valorados por las víctimas es que el proyecto de ley favorezca que los menores de 14 años realicen una sola narración de los hechos, sin que sea necesario que declaren antes o en el juicio.

Si esta nueva ley estuviera ya vigente, la denuncia de Jonathan (prefiere no revelar su apellido), de 34 años, hace tres años, no caería en saco roto. Sufrió abusos por parte de su padre entre los 6 y los 13 años y hasta cumplidos los 30 no dio el paso de denunciar, pero se encontró con que el delito había prescrito. "Me decidí a contarlo hace tres años, a raíz del nacimiento de mi hija. Me saltó una alarma mental que me avisó de que era el momento de hablarlo, porque no podía permitir que mi hija pasara por una situación similar", explica. Esa decisión le supuso caer en la depresión y tener pensamientos suicidas. "Me quedaba grande la situación de tener que enfrentarme a algo tan doloroso, muy difícil de asimilar y de contar. Así que para decírselo a mi madre empecé a ir a la psicóloga. El día que se lo conté fue el peor de mi vida, se llevó un disgusto enorme", rememora.

Sus padres se habían separado cuando tenía apenas tres años y recuerda que el inicio de los abusos fue a los seis, de forma esporádica, cuando le tocaba irse con su padre. Reconoce que mientras fue niño no entendía lo que pasaba, todo era muy confuso para él. "Lo veía como una forma de cariño que normalizas, no me destruyó la infancia aunque sí que la marcó. En ese momento yo no veía la gravedad del asunto e iba contento con mi padre, nadie lo podía haber notado", explica.

El problema llegó a medida que iba creciendo y comprendió que lo que estaba pasando no era normal. Pero con 13 años sus padres se reconciliaron y decidió enterrar en su mente lo vivido y callarlo. "Lo callas por vergüenza, por miedo, por no destruir a la familia no te atreves a decir algo tan grave€ Era mi padre y lo quería", confiesa.

La ansiedad, taquicardias, baja autoestima, ira, dolor, dificultad para concentrarse en sus estudios, rebeldía y el rechazo a su cuerpo, que castigaba con atracones de comida, fueron algunas de las secuelas que fue desarrollando desde la adolescencia. "Tenía que luchar contra mi monstruo interior. Fue a raíz de contarlo y empezar la terapia EMDR (un tratamiento psicoterapéutico que permite superar traumas de manera natural) cuando logré quitarme la mochila. Ahora me siento libre, no siento vergüenza ni culpa", subraya.

Esa liberación le ha servido para convertirse en activista y desde su página de Facebook 'La vida de un sobreviviente ASI' da visibilidad e intenta concienciar sobre los abusos sexuales a los menores y las consecuencias que debe soportar una víctima a lo largo de toda su vida. Además, el próximo mes de septiembre espera empezar a trabajar con un grupo de apoyo para supervivientes de abusos sexuales dentro de la asociación Crisálida, cuyo interesante trabajo se puede seguir en la web asociacioncrisalida.com.

Este colectivo fue fundado por Josefina Sánchez Aguilera y su pareja Joel de Bruine en Guadalajara, en 2013. Ella, de 47 años, sufrió abusos sexuales en la infancia. A raíz de dar su testimonio en público se percató de la necesidad de crear una asociación con la que prestar apoyo a quienes habían sufrido esa traumática experiencia y acarreaban el peso de las secuelas. Después de organizar grupos de apoyo en diferentes puntos de España la pareja continúa dando impulso a su proyecto y tratando de ayudar a todos aquellos que consideran que lo necesitan y dan el paso.

La promotora de Crisálida sufrió abusos sexuales por parte de un familiar cercano desde los 4 ó 5 años hasta la adolescencia. Explica que durante su niñez no era consciente de qué era lo que estaba pasando y luego "es algo que se encierra en una parte de la mente para sobrevivir". Fue a los 18 años cuando todo lo vivido volvió a su cabeza y asegura que en ese momento se asustó y se preguntó si realmente le había pasado a ella, porque no lograba entenderlo.

Ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de la alimentación, aislamiento, miedo al contacto físico€ son algunas de las huellas que dejaron los abusos en Josefina Sánchez. "Estaba viviendo con todas esas consecuencias y no era consciente de que derivaban del abuso sexual, fueron los padres de mi actual pareja los que me ayudaron a verlo y a trabajar en ello desde los 18 años", asegura. Sin embargo, en su familia no encontró apoyo cuando decidió contarlo. Al contrario, le cuestionaron que lo hiciera público después de tantos años. Tampoco denunció. "La ley estaba muy mal y mi prioridad era sanarme, tener calidad de vida. Lo más importante era sobrevivir", relata.

Se enfrentó a su agresor, una acción que le ayudó a deshacerse de la culpa. "Fui capaz de soltarlo, cerrar el capítulo, entregar la responsabilidad a esa persona y quitarme la culpa a mí misma, porque crecí creyendo que lo había provocado yo. La culpa y la vergüenza por no haberlo parado, por incluso sentir placer o por no contarlo son unas de las consecuencias más agresivas y no hay derecho a que un superviviente se sienta culpable".

Josefina Sánchez hace hincapié en el uso del término superviviente para referirse a las personas que han sido sometidos a abusos sexuales en su infancia. "Toma todo su significado en nosotros, porque es un milagro sobrevivir a algo así, te roban la infancia, tu capacidad de elegir y luego te enfrentas a no querer vivir, a intentos de suicidio, hay muy poca gente que pueda reponerse", señala.

Explica que una de las salidas que más le ayudó a superarlo fue participar en grupos de apoyo dentro de la asociación Mujeres para la salud, a los que asistió durante varios años. Por eso mismo, una de las actividades principales de su entidad de apoyo es impulsar la creación de este tipo de grupos. Para ello cuenta con la colaboración de la trabajadora social Verónica Argüelles González, la psicóloga especialista en traumas Paula Marín y Amelia Montes, integrante de la asociación El Mundo de los ASI y administradora del foro Forogam, un grupo de ayuda mutua en internet.

Precisamente Amelia Montes, de 53 años, es otra superviviente de abusos sexuales en la infancia. Los sufrió hasta los 13 años por parte de un familiar directo. En su infancia, por una enfermedad de su madre, tuvo que pasar distintos periodos en una residencia para menores. Una de las cuidadoras de esa institución se la llevó alguna vez a su casa para que pudiera estar en un ambiente familiar y entonces se percató de que sufría abusos. "Ella dio parte al tribunal y mi vida se convirtió en un paseo entre mi familia biológica, la familia de esta mujer e internados; y cada vez que estaba con mi familia sufría agresiones", revive Montes.

Los abusos acabaron cuando con 13 años se trasladó a vivir con la cuidadora que los había detectado, la persona a la que considera su madrina. "Dejé de sufrirlos pero el problema no había hecho más que empezar. En ese momento comienza el trauma, aparece el estrés postraumático, los miedos y hasta los 42 años fui arrastrándome por la vida porque no te atreves a vivirla, tenía baja autoestima, muy mal concepto de mi misma, estaba hundida", relata.

También recuerda cómo durante su infancia tuvo que enfrentarse a las primeras secuelas, como sufrir acoso escolar o falta de concentración que derivaba en malas notas. Más adelante, en la adolescencia comenzó a tener comportamientos hipersexualizados, tendencia a acabar en relaciones con parejas maltratadoras e incluso a no poder disponer de estabilidad en el trabajo hasta que inició su proceso de sanación. "Solo logré estabilizar mi matrimonio, tuve suerte con mi pareja, con la que me costó empezar porque no admitía que una persona me pudiera tratar bien, sentía que no la merecía", confiesa.

Fue a los 42 años al encontrarse con algún artículo sobre abusos sexuales a menores lo que le hizo revivir su infancia y asociar sus síntomas a ese hecho traumático, empezando entonces una terapia. "Conocer a otros supervivientes y romper mi silencio, porque nunca lo había hablado con anterioridad, fue la manera de conseguir empezar a sanar". A pesar de que en su caso alguien dio la voz de alarma y lo comunicó a las autoridades, nada frenó los abusos ni se responsabilizó al agresor. Amelia Montes recuerda que los hechos tuvieron lugar durante la dictadura franquista, con lo que conseguir que se diera credibilidad a una niña frente a un padre de familia era impensable. "Mi madrina era una chica soltera, sus padres estaban separándose entonces, con lo que eso significaba para la época, y se enfrentaba a un padre de familia trabajador y con cierto prestigio, así que se dio la credibilidad a mi agresor", relata.

En su familia biológica la versión del agresor también fue la aceptada. La acusaron de mentir, de exagerar y de querer hacer daño y romper la familia. Incluso se encontró que su madre se puso del lado del familiar señalado. "No quiso aceptarlo, hace no mucho hablé con ella y me dijo que mi agresor le había dicho que nunca me había hecho nada malo y que tenía que creerlo a él".

Los cuatro supervivientes que comparten estas historias aseguran que el delito de abuso sexual no debería prescribir por las secuelas de por vida que deja en quien los sufre. "Es un delito de lesa humanidad, el desastre que deja es terrible y nuestro objetivo es conseguir que no llegue a prescribir", clama Amelia Montes. No obstante, ven un avance en la ampliación a los 30 años del inicio del plazo de prescripción recogido en la nueva ley. La educación sexual y la formación en torno al abuso y sus implicaciones es otra de sus reivindicaciones. Consideran que aún es muy escasa y que tiene que llegar a todos los ámbitos relacionados con los menores, a los propios padres y también adaptarlo a la enseñanza escolar para darles herramientas a los niños para identificarlo.

"La educación sexual en los colegios es una iniciativa que resulta básica para prevenir los abusos sexuales a menores, para que se puedan entender, poner límites y lograr evitarlos", explica Estefanía Igartua. En esa idea profundiza Amelia Montes, que asegura que de niño "no tienes ni idea de lo que pasa, no sabes que se trata de un delito, piensas que son favores, juegos, te hacen cómplice€ Hay que enseñar a los niños que hay ciertas cosas que no se pueden consentir a un adulto y que si ocurren lo pueden contar".