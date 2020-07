Sospechas sobre la celebración de un ritual de santería en una playa de Tacoronte

Sanidad ordenó este martes el cierre de la playa de El Pris, en Tacoronte, tras la aparición de restos de animales muertos en la orilla: una cabeza de cabra, trozos de gallinas y lo que parecía ser parte del cuerpo de un gato.

El alcalde tacorontero, José Daniel Díaz (NC), explica que el miércoles y hoy se realizaron análisis para comprobar la calidad del agua, que está en perfecto estado, lo que permitió reabrirla durante el día hoy. Se baraja la hipótesis de que estos restos de cadáveres de animales tengan relación con algún tipo de ritual de santería.

"Los restos estaban al borde de la pleamar. No sabemos si llegaron flotando desde otro lugar o ya estaban en la orilla cuando subió la marea. Sí es cierto que no se hallaron otro tipo de artilugios usados en estos rituales de santería, como velas, por lo que no podemos ni confirmar ni desmentir que ese sea su origen", detalla el alcalde de Tacoronte.

Díaz explica que es la primera vez que tiene constancia de un hallazgo de este tipo en la zona de la costa de Tacoronte: "Tuvimos algún pequeño acto de santería en la zona de El Calvario, pero de eso hace ya un lustro". En septiembre de 2019 también aparecieron dos lenguas de vaca clavadas en un árbol y rodeadas con cintas rojas en la vía de servicios entre el campo de golf y la planta de Coca Cola.

La playa de El Pris se precintó durante dos días para ejecutar labores de limpieza en profundidad y comprobar el estado de salubridad del agua.