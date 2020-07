Pierde medio dedo al infectarse con la bacteria 'come carne' mientras lavaba unos langostinos

El hombre ha perdido la mitad de un dedo tras pincharse con el caparazón de una de las gambas mientras las limpiaba, e infectarse con la bacteria 'come carne'. Aunque no le dio importancia, al día siguiente tuvo fiebre y el dedo estaba inflamado y oscurecido, según ha informado el medio mexicano SDP noticias.



Según contó en un post en Facebook un amigo del afectado, este hombre había preparado langostinos limpiándolos numerosas veces, por lo que el hecho de que le produjesen pequeñas heridas en los dedos no fue preocupante.



Sin embargo, una de estas heridas se le infectó y en apenas unas horas había afectado a la mitad de su dedo índice. La infección provocada por la bacteria "come carne" es muy veloz.





Man has part of finger amputated after being pricked while cleaning prawns, infected by flesh-eating bacteria https://t.co/pDGwhgo1hJ pic.twitter.com/RV6B4QimPJ — The New Paper (@thenewpaper) July 12, 2020

Debemos cocinar bien el marisco para evitar infectarnos por su consumo. ShutterStock

Es recomendable no bañarse si tenemos alguna herida abierta. ShutterStock

La bacteria 'come carne', ¿qué es y cómo protegerse de ella?Con la llegada del veranoque buscan refrescarse para combatir los meses más calurosos del año. Grupos de amigos, parejas y familias enteras disfrutan del buen tiempo, de la arena y de las olas del mar. Pero, en estos días de disfrute y descanso acechan peligros que en ocasiones pasamos desapercibidos.El sol, las medusas, los erizos de mar o el propio peligro de las corrientes marinas son amenazas que podemos encontrar en un día de playa. Sin embargo, muchas veces no contamos con esos peligros invisibles, que cada vez son más habituales.Es el caso de laque ya desde hace años hemos oído hablar de ella. De nombre científico Vibrio vulnificus, este patógeno, que prospera en aguas marinas cálidas, puede provocar infecciones en el ser humano.Normalmente, las personas se ven afectadascon esta bacteria, aunque también es posible que esta bacilo (bacteria con forma de barra) penetre en nuestro organismo por medio de unadonde se encuentra esta bacteria 'come carne'.La mayoría de las personas que se ven afectadas suelen padecer síntomas leves, aunque en los individuos que tienen deficiencia inmunológica provoca, que puede llegar a ser mortal. También puede provocar en estas personas infección de heridas o problemas gastrointestinales. Es posible que este patógeno genere, de lao causar, una infección poco común que destruye la piel y el tejido muscular.Un estudio publicado en Annals of Internal Medicine considera que los médicos han de "ser conscientes de la posibilidad de que las infecciones por V. vulnificus se produzcan con más frecuencia fuera de las áreas geográficas tradicionales". Y es que, esta bacteriaCon el fin de evitar que nos infectemos esen nuestro cuerpo. Si tenemos una pequeña herida, podemos optar por vendarnos la piel con un vendaje impermeable que impida que la piel entre en contacto con el agua. Otra forma de prevenir que nos infectemos sería no comer marisco crudo o poco cocido, con lo que habría que cocinarlo bien para reducir el riesgo.