Los sindicatos y los padres piden participar en la gestión del inicio del curso escolar

Los sindicatos educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos y estudiantes reclamaron ayer una reunión urgente con la Consejería de Educación para demandar su participación en la gestión del inicio del curso escolar.

"Consideramos que nuestra participación en la gestión y el control de la enseñanza es un derecho constitucional irrenunciable y que somos útiles y necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del inicio del próximo curso", indicaron en un comunicado conjunto ANPE, UGT, CCOO, STEC, Docentes de Canarias, Confapa Canarias, Fitapa, Fampas La Palma y UDECA.

En el comunicado se apuesta por la necesidad del diálogo y la unidad para la cimentación de un sistema educativo fuerte y de calidad. Los firmantes del comunicado afirman que en las reuniones que han mantenido, la última ayer mismo, han tomado una serie de acuerdos con objeto de participar constructivamente en la mejora de la organización y planificación del inicio del próximo curso escolar.

Señalan que es la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes quien debe garantizar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa: familia, alumnado, personal docente y no docente.

El comunicado añade que el principal objetivo de la comunidad educativa es que este curso escolar se desarrolle con todas las garantías sanitarias y de seguridad. Agregan que el protocolo sanitario para centros educativos presentado por la Administración Educativa resulta manifiestamente mejorable, critican que en ese documento no se hace referencia al uso de elementos tan comunes como termómetros, ni de los ascensores (que conllevan medidas específicas) y tampoco se establece el procedimiento a seguir con el alumnado, docentes y no docentes que no puedan asistir al centro por cualquier motivo relacionado con la Covid-19. "Se establecen recomendaciones y medidas genéricas, que deben especificarse más", señalan.