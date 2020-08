Iglesias se corta la coleta

La hemeroteca y los informativos han sido testigos del cambio de imagen obrado por el actual vicepresidente del Gobierno desde su irrupción en la vida política española. También los memes, para los que tampoco ha pasado por alto el último cambio de imagen de Pablo Iglesias y que afecta a su característica primordial: la coleta. "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look", escribía el líder la formación morada en Instagram junto a una imagen en la que ha sustituido la coleta por un moño alto. Una cambio que no ha sido radical, pero tampoco ha pasado inadvertido. "Ahora los cavernícolas en lugar de el coletas te van a llamar el moños, pero tú, dientes dientes que es...". O "Jajaja. Qué guapo Pablito. Que marca de tinte de pelo usas para disimular que te haces mayor y que eres nueva casta?". "Da igual lo pelos que te pongas, el gesto serio no te lo quita nadie", son algunos comentarios en redes. Iglesias se adentró en el escenario político con una imagen humilde y decantándose por moda low cost, comprando en el supermercado, pero el poder cambia. Y acabó cayendo en el código no verbal de la política tirando de zapatos, americana y boutique. Ahora opta por un estilo más tradicional, por una camisa blanca y una corbata, eso sí con el nudo aflojado.