Los paises Schengen recomiendan no viajar a las "zonas de riesgo" en España

La práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, muchos incluso han impuesto restricciones para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de España. Ocho de esos países salvan a Canarias: Alemanisa, Austria, Francia, Suiza, Bélgica, Letonia, Eslovaquia y Elovenia.

Por ahora, tan solo cinco países -Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia- no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor a la expansión del coronavirus.

Estas son las recomendaciones y restricciones decretadas por los 22 países Schengen a fecha del pasado viernes: Alemania recomienda no viajar a Aragón, Cataluña y Navarra, que considera "zonas de riesgo" y exige cuarentena o presentar un test negativo realizado 48 horas antes de viajar. Por su parte, las autoridades austríacas exigen la presentación de un test negativo PCR o cuarentena de 10 días para toda España salvo Canarias y Baleares.

Bélgica no permite viajar a Aragón, Navarra, Barcelona y Lleida, y ante la alerta por incremento de casos y recomienda realizarse un test y una cuarentena a quienes viajen desde Madrid, Girona, Tarragona, País Vasco, La Rioja, Soria, Guadalajara, Castellón, Valencia, Murcia, Almería, Baleares.

En Bulgaria no hay restricciones para países UE y Schengen, mientras que Chipre obliga a presentar resultado negativo en un PCR a viajeros que provengan de España, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Grecia.

Desde Croacia se recomienda evitar todos los viajes a Chequia, Andorra, Dinamarca, Noruega, Polonia, Portugal, Estonia y Malta, y aconseja evitar viajes no necesarios a España y el resto de la UE y Schengen. De igual manera, en Dinamarca se recomienda no viajar y prohíbe la entrada salvo para casos excepcionales a viajeros de España, Andorra, Luxemburgo, Rumanía y Bulgaria.En Eslovaquia se considera a a España de "bajo riesgo", aunque hace recomendaciones para Aragón, Cataluña y Navarra. En Eslovenia se impone cuarentena obligatoria (salvo excepciones muy tasadas) para viajeros desde Aragón, Navarra, Cataluña y País Vasco. Sin restricciones de entrada para quienes provengan de Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Galicia y Melilla. La cuarentena también se impone en Estonia para viajeros desde España, Austria, Bélgica, Francia, Malta, Mónaco y República Checa.

Finlandia también recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena a quienes regresen de España, Francia, Austria, Eslovenia, Bélgica, P Bajos, Andorra. De otro lado, Francia no ha impuesto restricciones de entrada "salvo que sea aconsejable por motivos de reciprocidad". No obstante, recomienda no viajar y hacerse un PCR a la vuelta de Cataluña y Aragón. En Irlanda todos los países tienen que cumplir cuarentena, salvo los incluidos en una green list en la que no figura España. Cuarentena obligatoria también en Letonia con recomendación de no viajar y suspensión de las conexiones aéreas con España, Luxemburgo, Rumanía, Andorra, Bulgaria, Bélgica, Suecia, Portugal y Malta. No hay restricciones en Luxemburgo, Suecia, Polonia y Portugal, de momento, al igual que Rumanía, con restricciones solo para Luxemburgo, mientras que los Países Bajos sugiere sólo viajes imprescindibles y cumplir cuarentena al regreso de Barcelona y periferia; y precaución en el resto de España.

El Reino Unido recomienda no viajar y obliga a realizar cuarentena a quienes viajen desde países Schengen, incluido España. No hay limitaciones a viajeros de otros países de la UE. Y Suiza obliga acuarentena a quienes provengan de Luxemburgo, Rumanía y España, excepto Canarias y Baleares.