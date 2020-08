El Colectivo Gamá organiza una mesa redonda LGTB por el Día Internacional de la Juventud

Este miércoles 12 de agosto, Juvenis, el grupo activista joven de Gamá, colectivo LGTB de Canarias, organiza una mesa redonda en el Centro Insular de Juventud de San Antonio (Calle Hernán Pérez de Graso, 8 Las Palmas de Gran Canaria) de 17.00 a 19.00 horas. En ella, se tratarán las múltiples discriminaciones que sufre la juventud LGTB, los retos derivados de la posición social determinada por la edad, el papel de las instituciones y los espacios que ocupan las personas jóvenes.

La mesa estará compuesta por dos ponencias marco. Por un lado, Vivencias y experiencias de la juventud LGTB, una charla de la juventud LGTB de Canarias analizando los nuevos retos y conquistas y por otro, en el segundo módulo, se debatirá sobre las múltiples discriminaciones que sufre la juventud LGTB, ambas ponencias a cargo de las personas activistas.

Desde la situación de la juventud migrante hasta el capacitismo y la gordofobia, pasando, como no podía ser de otra manera, por la diversidad de género y la sexualidad. Estos temas coparán la mesa de debate y reflexión que organiza Juvenis. Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse a través de formulario (https://forms.gle/hV8YLbDX2Q5LGnzw7) para garantizar que el evento se desarrolla con todas las medidas de seguridad.

"Lo que no se nombra no se ve y lo que no se ve, no existe. Queremos compartir nuestras experiencias, hablar de los retos pendientes y educar abriendo espacios en los que participemos siendo nosotras mismas", explicó Aleida Castro Viera, coordinadora de Juvenis y portavoz del Colectivo Gamá en el Consejo de la Juventud de Canarias.