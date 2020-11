Detectives de la pandemia

"Nos llegan todos los casos positivos de la región. En ese supuesto llamamos a los centros de Atención Primaria y confirmamos que lo tienen controlado", comenta Moreno, que explica que si bien del seguimiento sanitario se encargan los profesionales de los centros de salud, ellas se ocupan del estudio de contactos. Se le pide al afectado que nos informe de quiénes son las personas con las que convive, con las que se ha relacionado, si ha ido a trabajar...", comenta, e insiste en que trabajan muy coordinadas con las autoridades sanitarias. "Usamos constantemente el teléfono y el correo electrónico. Sanidad se encarga de realizar las PCR de los contactos estrechos que localizamos", indica Moreno.

La coordinadora hace mucho hincapié en lo que se considera "contacto estrecho" de una persona contagiada: alguien con quien ha estado a menos de dos metros durante más de quince minutos sin adoptar medidas de protección. "Un contacto estrecho no es cualquiera", indica. Este contacto debe haberse producido en los dos últimos días antes del diagnóstico en el caso de que el paciente esté asintomático o, si presenta síntomas, los dos días previo al inicio de éstos.

Los que conviven

Los primeros a los que se localiza y se hace las pruebas son, lógicamente, a aquellos que conviven con el recién contagiado: "Con ellos no guardas la distancia social, es imposible, en muchos casos". Después de la familia vendrían los compañeros de trabajo, si el afectado ha ido a trabajar: "Nosotros no contactamos nunca con ellos. Llamamos a los servicios de prevención de la empresa para que estudien el caso. La compañía es quien hace el estudio de contactos laborales, averigua con quién ha trabajado y nos lo comunica". A partir de ahí, depende. Hay veces que son los propios servicios de prevención de la empresa quienes se encargan del seguimiento y otras se ocupa la Consejería de Sanidad.

"Con los convivientes es fácil, la gente colabora. Y en el ámbito laboral también. Y luego ya vamos con las amistades. Con quién se ha reunido. Si ha estado en algún aniversario o fiesta", continúa la coordinadora de una de estas unidades, que detalla que a todos y cada uno de estos contactos estrechos se les realiza una PCR "de inicio". También se les explica que deben hacer una cuarentena de dos semanas y que se les repetirá la prueba en diez días.

"Les decimos que aunque el resultado sea negativo lo más recomendable es que permanezcan los 14 días de cuarentena", explica. A pesar de esto, reconoce que, en el caso de que "no hubiera más remedio", como por motivos de trabajo, se permitiría abandonarla a los once días de PCR negativa.

Cuando les notifican un nuevo contagio, desde el equipo llaman al afectado y le dicen que durante un rato piense en con quién ha tenido contacto y lo apunte en una nota. Esto no es llamar, decir hola y que te digan los nombres. Además, con los convivientes es muy fácil porque se saben los nombres, apellidos, fecha de nacimiento y a veces hasta el DNI. Los padres de los hijos, porque los hijos de los padres no siempre. Les dices que cojan papel y boli y que les llamas dentro de media hora larga o una hora, lo que necesiten", comenta.

En esa segunda llamada les piden cuantos más datos mejor de esos contactos. "Eso es importante porque si me dices, por ejemplo, Antonio López, no me sirve de nada porque hay muchísimos", indica. El objetivo de tener el máximo de información es poder acceder a sus historias clínicas, de manera que cuando los profesionales del equipo de estudio de contactos les llamen puedan ir directamente al grano, sin tener que preguntar ciertas cosas.

Una de las cosas que piden a la persona contagiada es que llame a esos contactos estrechos para ponerlos en situación y que la llamada de los profesionales de Salud no les pille por sorpresa. "Que les llame y les diga 'mira, ahora te llamarán de la central Covid porque necesitan algunos datos tuyos, me sabe mal, pero fuimos a cenar el otro día y yo no lo sabía, pero soy positivo en Covid'. Que nos allanen un poquito el camino y que cuando les llamemos no les venga de nuevas", explica Lucía, que reconoce que de vez en cuando topan con algún problema: barreras idiomáticas, personas que no cogen las llamadas o que sólo se comunican por whatsapp.

"Esto lo que hace es complicar un poco el proceso, que sea más enredoso. Éste no es un trabajo difícil, pero sí laborioso. Y no es rápido", comenta la responsable de este dispositivo, que detalla que suelen tardar un día y medio o dos días en tener el "árbol de contactos" de un contagiado. Y eso sin que haya brotes. Porque entonces aún se complica más con diversas familias y relaciones de amistad que se cruzan. Uno de los aspectos en los que insisten cuando se ponen en contacto con ellos es que todo el protocolo "viene dado por el Ministerio de Sanidad" y que no es una normativa que se saquen "de la manga".

La experta recuerda que para que se considere que hay un brote deben darse al menos tres casos "con alguna relación epidemiológica entre ellos". Familias, compañeros de trabajo, del gimnasio, amigos... En varias ocasiones les ha ocurrido encontrarse con un nuevo contagio correspondiente a un brote días después de que permaneciera estable. "a gente es bastante transparente, pero no todo el mundo lo es. Además, hay diferencias culturales y diferentes formas de entender el virus", explica la coordinadora de esta central Covid.

Tres o cuatro llamadas

Que los contactos rastreados les respondan al teléfono a la primera llamada es algo extraño. Lo normal es que tengan que insistir tres o cuatro veces para que les cojan el teléfono. "La gente se preocupa de lo que se preocupa, tiene otras cosas en la cabeza, poco tiempo y coge el teléfono cuando lo coge, justifica Moreno, que indica que si tras varias llamadas no les responden envían un whatsapp o un mensaje.

La enfermera asegura que, en general, la gente les hace caso cuando les dan las indicaciones, "pero también hay mucha radio macuto, gente que te dice que ha visto a éste o al otro... Lo normal es que hagan caso, pero si no es así e incumplen la cuarentena les recordamos que igual nos veremos obligados a adoptar las medidas pertinentes".

Es decir, que se persone la policía. "Esto no ha pasado prácticamente nunca, en general la gente colabora y hace la cuarentena", indica la coordinadora de esta central Covid, que reconoce que, en casos muy especiales, se permite a los contactos que están en vigilancia salir de casa "si no hay más remedio" porque están solos y necesitan, por ejemplo, salir a comprar alguna cosa.

"Pueden ir, con la mascarilla, salir un momento y volver a entrar enseguida para algo imprescindible, pero no pueden quedar con amigos, ir al trabajo o al gimnasio", justifica Moreno antes de indicar que durante esta cuarentena se llama a las personas todos los días. "Si alguno de ellos iniciara la enfermedad lo sabríamos porque les hacemos un seguimiento muy estrecho", comenta.

Hay una continuidad

Eso les permite ser ellas mismas las que comuniquen a los rastreados la buena noticia: si la PCR pasados los diez días es negativa pueden recuperar su vida normal. "Aunque no sea siempre la misma persona la que llama, sí que hay una continuidad durante estos días. Les llamamos cada día. No es una relación muy íntima, pero sí de amabilidad y cordialidad. Llamas y cuando te cuentan como están les dices que ya les queda menos", comenta antes de añadir: "Entendemos que tener que estar al menos once días aislado cuando no tienes síntomas es difícil. Cuando tienes Covid no hay más remedio, pero cuando no lo tienes...". Moreno asegura que siempre intentan ponerse en la piel de la persona que tienen al otro lado. Lo mejor, dar esas buenas noticias: "Cuando llamas para decir que la PCR ha sido negativa la gente se alegra muchísimo".

Los profesionales de Salud siempre piden al contagiado el permiso para iniciar el estudio de contactos. En el caso de que se muestre reticente, se le explica que es importante su colaboración porque es un tema de salud pública que también afecta a otras personas. En el caso de que se negara se le ofrece hacer el estudio sin dar su nombre a los contactos a los que se llama, sin decirles de dónde surge el contagio, indica Lucía Moreno.