El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha repartido en Las Palmas de Gran Canaria un premio de 1 millón de euros a un solo cupón, en el sorteo celebrado el 15 de agosto.

De los 20 premios de un millón de euros, uno de ellos es el que se ha quedado en Las Palmas, en ese cupón vendido en la oficina de Correos ubicada en el centro comercial de El Corte Inglés-7 (Av. Pintor Felo Monzón).

El número 67139 R - Serie 098, ha sido el agraciado con 3.000.000 €.

El primer premio de tres millones de euros ha ido a parar hasta Barcelona, mientras que otros 8 premios de un millón se han repartido en Palma de Mallorca, Pinos-Puente (Granada), Granollers (Barcelona), Málaga, Franqueses del Vallés (Barcelona), Cartagena (Región de Murcia) y Torrejón de Ardoz y Alcobendas (Madrid). En total este sorteo ha repartido 12 millones de euros en premios mayores.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ha puesto en juego 20 premios de un millón de euros cada uno y un premio de tres millones. Además, ha repartido premios de 20.000 euros; 500, 50, 10 euros y reintegro de 5 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde la web de Juegos ONCE www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.