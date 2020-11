Más de 6.000 docentes sensibles al Covid esperan instrucciones para reincorporarse

Sin embargo, tras la publicación ayer de las listas definitivas del cuerpo de maestros para el curso 2020/2021 y a falta de que la próxima semana se difundan las de profesores de Secundaria, aún no se conoce el tipo de adaptación de los puestos de trabajo para los docentes especialmente sensibles al coronavirusde cara al próximo curso. En concreto, el número total de nombramientos que se anunció ayer fue de 4.841 maestros. De ellos, han sido 3.072 interinos. Sin embargo, todos estos procesos se han retrasado este año debido a la pandemia y la publicación de las listas se está produciendo notablemente más tarde que en ejercicios anteriores.

La Consejería de Educación remitió a mediados del mes de mayo un cuestionario para detectar al personal especialmente sensible al coronavirus. Este formulario, que se dirigió tanto a docentes como a trabajadores que prestan servicios en centros educativos de las Islas, iba en sintonía con las indicaciones dadas por el Ministerio de Sanidad para prevenir los riesgos laborales en el contexto de pandemia sanitaria. Sin embargo, tras las evaluaciones realizadas no se están ofreciendo respuestas individualizadas para cada uno de los casos examinados.

El objetivo de los cuestionarios facilitados a los docentes y los trabajadores de los centros educativos hace ya dos meses era contabilizar el número de personas que tuvieran alguna patología considerada de riesgo o que cumpliera con alguna de las características de vulnerabilidad, lo que incluía padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonar crónica, cáncer en fase de tratamiento activo, inmunodeficiencia, estar embarazada o superar los 60 años.

Precisamente el sindicato ANPE Canarias exigió ayer que la Consejería de Educación intervenga inmediatamente para dar respuesta a estos docentes especialmente sensibles ante el coronavirus. "No vamos a permitir que los docentes que más riesgo presentan si se contagian acudan a los centros educativos sin las medidas adecuadas. Exigimos que se adapte el puesto de trabajo de los profesionales especialmente sensibles al coronavirus. No estamos pidiendo nada extraordinario, solo que se cumpla con las regulaciones vigentes en materia de prevención de riesgos laborales", indicó el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Canarias, José Ramón Barroso, afirmó que "no estamos nada conformes con el trabajo que está realizando Quirón Salud porque no valen las mismas soluciones para todos los casos que se consideran de extrema sensibilidad ante el coronavirus". Por ello, el representante sindical solicitó "adaptaciones individuales" para cada uno de los docentes, aunque reconoció que esta petición ya ha sido trasladada a la consejera de Educación, Manuela Armas, quien se comprometió a revisar las evaluaciones realizadas hasta la fecha para ofrecer una solución a la medida de cada docente. No obstante, Barroso indicó que, "si finalmente se determina que estos docentes no pueden acudir a su puesto de trabajo, es necesario establecer un protocolo para que puedan realizar su labor de manera semipresencial".

El coordinador general de Docentes de Canarias-Insucan, José Ángel Amador, coincidió también en la mala gestión que se está llevando a cabo en lo relacionado con este tema. "Se deberían haber establecido centros en los que garantizar determinadas condiciones para que estas personas sensibles ante el virus puedan desarrollar su actividad de manera segura, a modo de escuelas comunitarias", indicó el representante del colectivo de docentes, quien alertó que "la mala gestión de la Administración anterior nos ha llevado a esta situación de desorganización de ahora". Amador destacó la importancia de localizar los centros en los que pueden presentarse mayores problemas para anticiparse a los problemas que puedan surgir con el inicio del nuevo curso escolar.

En cualquier caso, los diferentes colectivos que conforman la comunidad educativa en Canarias parecen estar de acuerdo en la necesidad de retomar la formación presencial a partir de septiembre. Aunque reconocen la importancia de reforzar los protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de profesorado, estudiantes, familias y demás trabajadores del sector.

Pedro Crespo consideró que "las clases presenciales son insustituibles para que no crezca la brecha social entre las familias y no haya alumnado que se queda rezagado por no disponer de dispositivos electrónicos, pero necesitamos afinar muy bien en los protocolos. Y tenemos que hacerlo siendo conscientes de que la situación ha empeorado y que la curva epidémica no es la misma que la de hace unos meses". En la misma línea, José Ramón Barroso indicó que "tienen que ofrecerse clases presenciales en la medida de lo posible pero para eso se tiene que garantizar una disminución de las ratios con las que se está trabajando en la actualidad". Añadió, además, que los turnos de tarde se deben evitar en la medida de lo posible y, en el caso de que se llevaran a cabo, "no queremos que se desdoblen los horarios y que se garantice que se impartirá el mismo contenido como si se tratara de turnos de mañana".

Por último, José Ángel Amador destacó la necesidad de garantizar la enseñanza presencial, al mismo tiempo que se dota a los centros de las infraestructuras necesarias para cumplir con las medidas de seguridad. Asimismo, resaltó la importancia de adecuar los currículums a la nueva realidad porque "hay que desechar las materias innecesarias para la vida y centrarse al principio en formar en hábitos sanitarios", concluyó.