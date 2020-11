Amós García: "La vacuna china, a diferencia de la rusa, tiene el aval del conocimiento"

Respecto a la vacuna rusa el problema es que no hay ninguna documentación científica sobre la misma y según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha cubierto todas las fases de ensayo clínico, con lo cual, al no disponer de documentación científica te genera dudas razonables. No digo que el producto sea inadecuado, sino que no han comunicado nada y por lo tanto no podemos decir nada sobre el mismo, nos genera incertidumbre. Es curioso que Putin haya presentado la vacuna en una rueda de prensa, donde para crear sensación de seguridad sobre el producto dijo que se la había administrado a su hija, que por edad no forma parte del sector más vulnerable que hay frente al SARS-CoV-2. Mi pregunta es, ¿ya que Putin por su edad si que forma parte de los grupos más vulnerables, por qué no se la puso él? Ese es el problema de la vacuna rusa, la incertidumbre.

¿Apuesta más por la patente de China?

El desarrollo de la vacuna de China si se ha publicado en revistas de impacto científico, sabemos como va, por lo tanto tiene otro perfil diferente al de la rusa porque tiene el aval del conocimiento. Sabemos que ha ido dando respuestas positivas, aunque todavía tienen que cumplirse más trabajos sobre la misma, pero pinta mejor que la rusa, todo lo mejor que se puede en tanto en cuanto de la soviética hasta el momento no se conoce nada.

¿Genera desconfianza la rapidez en el desarrollo de ambas?

El proceso de producción de una vacuna es extremadamente complejo y riguroso, porque las vacunas se administran a personas sanas para prevenir un daño, no para repararlo como en el resto de los fármacos. Y desde esa perspectiva los requisitos de seguridad y de efectividad son tremendamente rigurosos, quizás mucho más que cualquier otro fármaco y por lo tanto el proceso de producción de las mismas dura un mínimo de cuatro años antes de estar disponible. Sin embargo, el hecho de que la vacuna de SARS-CoV-2 aparezca con tanta prontitud, no quiere decir que no se hayan respetado las fases necesarias para su desarrollo. En una situación de emergencia como es esta pandemia, las fases se superponen unas con otras, de manera que durante la fase 1 podemos estar ensayando también parte de la fase 2, se acortan los tiempos porque hay una situación de riesgo en Salud Pública que hace necesario disponer del producto a la mayor rapidez posible, pero siempre garantizando seguridad, eficacia y efectividad.

¿Se garantiza en estos casos?

En esto me gustaría hacer una reflexión. Una vez que Putin dice que tiene la vacuna, automáticamente Trump dice que ha acordado con la farmacéutica Moderna diez millones de dosis para los ciudadanos americanos, y al día siguiente China registra la suya. Esto no puede ser así, da la impresión que es más una partida de ajedrez que están jugando las grandes potencias, con un perfil más geoestratégico y no tanto basado en la salud de los ciudadanos. A mi me causa desazón, sobre todo porque esto genera desconcierto en la ciudadanía, genera dudas sobre la vacuna. Rusia no puede presentar una vacuna de esa manera, hay que presentarla en los foros científicos y sobre todo comunicando en revistas científicas de impacto los avances que estás logrando con ella.

¿Cuáles son las fases a seguir en la producción de una vacuna?

Primero aparece un antígeno, lo que tu entiendes que va a servir para prevenir la enfermedad contra la que vas a actuar. Después se pasa a una fase preclínica en la que se ensaya fundamentalmente en animales y, si da resultados satisfactorios se pasa a lo que se llama fase clínica, que consta a su vez de tres fases, en la cual el antígeno ya se empieza a ensayar en humanos y se va ampliando la fórmula en tanto en cuanto va superando la fase. Una vez acabada la tercera fase, y si ha dado resultados satisfactorios, el laboratorio productor de la vacuna tiene que presentar un dossier sólido desde el punto de vista científico, indicando como ha ido todo el proceso de desarrollo del producto, para su aprobación. Así es como se aprueba la vacuna.

China ha anunciado que su vacuna podrá empezar a administrarse en diciembre de este año. ¿Lo ve factible?

Una cosa es que tengan la vacuna y otra es que esté en disposición de ser administrada para la gente que la necesita. Producir una vacuna es un proceso muy complejo, estamos hablando de productos biológicos, porque tienes que garantizar la eficacia del producto, la efectividad y la seguridad, y eso es un proceso que requiere un control en la producción tremendamente exhaustivo. Estamos hablando además de muchos millones de dosis, por lo tanto yo creo que difícilmente antes del primer semestre de 2021 vayamos a tener una vacuna disponible para administrar a la población que la necesita.

¿Cuáles considera que son los proyectos en marcha de vacuna contra este virus que ofrecen mayores garantías?

Al igual que la de China, hay otras vacunas que están en fase muy avanzada, como la de Oxford en Reino Unido o la que desarrolla la farmacéutica Moderna en Estados Unidos. Aunque sobre la de Oxford tenemos una ventaja y es que si que conocemos todos los avances, porque han sido publicados en la revista The Lancet los resultados en las diferentes fases de ensayo clínico.

¿Qué opina de los tres estudios que se están realizando en España al respecto?

Los tres proyectos pintan bien, el problema es que investigar en España es llorar. La sanidad y la investigación han sufrido desde la crisis de 2008 unos recortes terribles, y lógicamente eso se traduce en la falta de recursos. Los tres proyectos de vacunas españoles van muy bien, pero tienen limitados los recursos en tanto en cuanto la posibilidad de desarrollo de líneas de investigación en este país está condicionada por el déficit de financiación que tiene la investigación.

Una vez que se disponga de vacunas efectivas, eficientes y seguras para la población, ¿cuál cree que debe ser la gestión de las mismas?

Lo ideal no sería tener una vacuna, sino muchas porque ello facilitaría su adquisición, la seguridad de tener dosis suficientes. Posiblemente alguna llegue antes, pero creo que otras llegarán de manera rápida. Europa ha apostado fuerte por la de Oxford y en parte también por la de Moderna, ha invertido y garantizado dosis para los ciudadanos europeos. Una vez que las tengamos, el modo de gestión va a depender un poco del perfil de la vacuna disponible, pero lo más razonable es que la gestión de la política vacunal se centre fundamentalmente en los más vulnerables, que son los mayores, los que tienen una patología de base y los sanitarios que trabajan en primera línea de la pandemia.

¿Cómo valora el incremento de contagios por coronavirus que está sufriendo Canarias en apenas dos semanas, en particular en Gran Canaria?

Me entristece. Después de todo el trabajo poderoso que se hizo, del éxito indudable del confinamiento para aplanar el crecimiento de casos, es descorazonador que ahora, de repente, tengamos un repunte tan importante. Si es verdad que la pandemia tiene ahora otra cara, porque estamos teniendo fundamentalmente procesos asintomáticos y leves, aunque ya estamos teniendo casos graves, hospitalizados e incluso algún fallecimiento, no con la intensidad de antes, pero los estamos teniendo. El problema es que estas personas que están ahora asintomática o con clínica leve le puede transmitir el problema a los vulnerables, y ahí está la clave, que la complicación pueda volver a tocar a la puerta. Ya está pasando en muchas comunidades autónomas del país, donde están empezando a verle las orejas al lobo, las del colapso sanitario. Lógicamente me disgusta profundamente la situación, no me gusta este repunte en el número de casos porque se está viniendo abajo un trabajo muy intenso que se hizo.

¿Cuáles son las expectativas?

Yo espero que con las nuevas medidas que se han tomado, dentro de dos o tres semanas empecemos a ver los resultados, eso espero. Claro que luego hay manifestaciones de negacionistas como la que vimos el domingo que te descorazonan todavía más, piensas: así como vamos a acabar con esto.

¿El hecho de que los contagios sean mayoritariamente en jóvenes, asintomáticos o con signos leves puede favorecer la inmunidad de rebaño?

La inmunidad de rebaño se consigue si se llega a infectar el 70% de la ciudadanía, pero para eso vamos a tener que convivir con muchísimos muertos, y muchísimos ingresos hospitalarios, con lo cual no me satisface en absoluto como posible estrategia. Lo que tenemos que hacer es seguir minimizando los contagios con mascarilla, lavado de manos, distancia física... seguir las recomendaciones que se dan en el ámbito sanitario, que es lo único que permite disminuir los contagios, y en la medida de lo posible potenciar el sistema sanitario por si vienen mal dadas, y sobre todo, es clave potenciar la red de rastreadores.

¿Cuáles son las previsiones respecto a la vacuna de la gripe, se adelantará la campaña?

Por las características de la vacuna de la gripe lo que interesa es, más que adelantarla, aproximarla lo más posible al pico de casos para que tenga una mayor efectividad. Lo importante no es adelantarla, sino que se aumente la cobertura este año, eso es fundamental.

¿Cuál es la media en la cobertura anual de esta vacuna en colectivos de riesgo como son los mayores?

Las coberturas anuales de gripe que tenemos en mayores de 60 años es de un 53 a un 57%. Con esas coberturas tenemos ingresos hospitalarios, complicaciones, saturación de servicios sanitarios y fallecimiento por gripe. Si esto coincide con una presencia importante del SARS-CoV-2, se nos puede complicar el escenario. Y si añadimos que se pueden crear problemas de diagnóstico diferenciales entre gripe y el SARS-CoV-2, es evidente que todo indica que lo que tenemos que hacer es aumentar la cobertura vacunal este año. Para ello se han comprado muchísimas más dosis de vacunas, prácticamente se ha doblado respecto a los años anteriores, para conseguir una mayor cobertura, sobre todo, insisto, en población de mayores.

¿Ya hay fecha para empezar a vacunar de la gripe?

El inicio de la campaña va a depender de la disponibilidad de la vacuna de la gripe en nuestro país, de cuando llegue. Pero yo soy partidario de empezar en el mes de octubre, no conviene adelantarla mucho, preferiría en la segunda quincena de octubre.