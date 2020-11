La anciana brutalmente agredida por un ladrón que la asaltó el martes al mediodía en el patio de una céntrica finca de Valencia para apoderarse de su cartera, cuyas duras imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad instalada en el portal, se recupera en su domicilio de las lesiones que le causó su agresor. "Me golpeó contra la puerta de hierro y me dejó sangrando en el suelo", relataba todavía con el miedo en el cuerpo la mujer a varias televisiones antes de prestar declaración ante la Policía Nacional. El autor de tan violento robo, de 34 años y nacionalidad rumana, fue detenido apenas unas horas después, en torno a las once de la noche en la plaza San Agustín de Valencia, y está a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Florentin D., con numerosos antecedentes por delitos violentos, ya había sido arrestado diez días antes de esta brutal agresión a la octogenaria por otro robo con violencia en Valencia. En esa ocasión propinó un puñetazo en el pómulo a la camarera de una cafetería de Benicalap y en su huida se llevó por delante a la hija de tres años de ésta, causando lesiones a ambas. Algunos clientes lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. No obstante, quedó en libertad, de ahí que el martes al mediodía volviera a actuar de forma igual de violenta. En este caso contra una persona mayor, de 84 años, sin posibilidad de defensa y cuyo riesgo de un mal golpe o una caída podría haber resultado mortal.

"Yo estaba abriendo, entré y me pegó un manotazo", relataba ayer la anciana tras tomarse un Nolotil para el dolor y con las lesiones en la cara todavía visibles. "Me metió mano en la bolsa y me quitó el monedero", añadió de espaldas a las cámaras de televisión que se acercaron hasta su domicilio tras ver las impactantes imágenes de la agresión captada por la cámara de seguridad. "Me tiró contra la puerta y me dejó en el suelo sangrando". Fueron sus vecinos quienes salieron a socorrerla y avisaron a la policía.

El agresor huyó tras apoderarse de la cartera, que apenas tenía 40 euros, tarjetas bancarias y la documentación de su víctima, indicaron fuentes policiales. Asimismo, la mujer fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde fue atendida de las lesiones que presentaba en la cabeza.

Con los datos que tenían del sospechoso y la grabación de la agresión, agentes de la Policía Nacional dieron batidas para localizar al agresor. Así, en torno a las once de la noche, una patrulla localizó y arrestó al presunto autor de este robo con violencia en la plaza San Agustín de Valencia.

Una persona violenta: Antecedentes por otras agresiones

Florentin D., el hombre de 34 años identificado por la agresión a la anciana captada por la cámara de seguridad del patio de una finca de Ciutat Vella, cuenta con una larga lista de antecedentes, varios de ellos por delitos violentos. Su última detención, sin ir más lejos, fue el pasado 8 de agosto, cuando cometió otro robo con violencia en una cafetería de Benicalap. Asimismo, el arrestado, de nacionalidad rumana, también cuenta con antecedentes por malos tratos a su compañera sentimental.