Los casos en la capital llevan a Canarias a un récord de contagios

Sanidad advierte: "Las cosas no van bien. Sigue habiendo trasmisión y cada día tenemos más"

Canarias ha experimentado un incremento de casos tan importante que ayer marcó un nuevo récord en la serie histórica. En total, en el día de ayer se acumularon 189 casos nuevos -105 solo en Las Palmas de Gran Canaria-, 42 más que en el momento que más positivos se diagnosticaron en 24 horas desde que se empezó a medir la incidencia de la Covid-19 en las Islas. Ocurrió el 27 de marzo cuando la Consejería de Sanidad daba constancia de que se había elevado el número de positivos en 147 personas.

Con esta nueva suma de contagios, los casos activos por Covid-19 en las Islas se elevaron ayer hasta 1.438. Una cifra que, por otra parte, es muy cercana al pico máximo de incidencia de coronavirus en las Islas hasta el momento. El pasado 7 de abril, Canarias alcanzó los 1.450 casos activos, en el periodo en el que la epidemia tuvo mayor repercusión. Sin embargo, la situación ahora es dispar a la que se vivió en aquel entonces.

Además de haber incrementado considerablemente el número de pruebas diagnósticas que se pueden realizar en un día, el Archipiélago ahora es capaz de captar mucho antes los casos gracias al rastreo activo que realizan los equipos de la Dirección de Salud Pública de la Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud (SCS). El pasado miércoles se realizaron 2.450 PCR en las Islas y durante la semana ya se han hecho 14.651. Esto ha garantizado que la mayor parte de los casos diagnosticados sean de pacientes sin síntomas o síntomas tan leves que son capaces de escapar al ingreso hospitalario. En el Archipiélago, en estos momentos el 93,4% de las personas contagiadas por el SARS-CoV-2 están aislados en sus domicilios, el 5,7% han desarrollado una enfermedad grave que les obliga a estar hospitalizados en planta y el 0,8% han ingresado en las unidades de críticos.

E Menos ingresos que en marzo. Tan solo una semana antes de que se diera el pico epidémico de la primera ola, el 1 de abril, había 450 personas hospitalizadas en el Archipiélago. Hasta ese momento (del 25 al 31 de marzo) , los nuevos pacientes se habían acumulado en los hospitales a un ritmo diario del 12%, esa semana el porcentaje de nuevos ingresos se redujo hasta el 3% gracias al confinamiento. Hoy, el número de hospitalizaciones es unas tres veces inferior. En estos momentos se encuentran 94 personas ingresadas, de las que 12 se encuentran en estado crítico en la UCI. Sin embargo, se debe tener en cuenta el ritmo en el que los pacientes están desarrollando una enfermedad grave ya que, en la última semana, los ingresos se han acumulado ligeramente más rápido que durante esas semanas de confinamiento. Concretamente, se ha incrementado un 13% al día la última semana. En este sentido, en el día de ayer se marcó también un récord de nuevos ingresos hospitalarios al sumar 12 nuevos con respecto a los últimos cuatro meses. Esta cifra no se había dado desde el pasado 8 de mayo, cuando ingresaron 14 pacientes con Covid-19. Cabe recordar, no obstante, que durante las primeras dos semanas de confinamiento cada día se acumulaban 37 pacientes nuevos de media, con picos de hasta 78 ingresos en un día. Cabe entonces afirmar que esta no es una ola similar a la que afectó a Canarias en la última ocasión, aunque sí que se trata de un repunte localizado de casos, que se encuentra principalmente en la capital.

E Los nuevos casos inundan Gran Canaria. De hecho, la mayoría de los nuevos casos diagnosticados en las Islas se dieron ayer en Gran Canaria, como ya viene siendo usual desde hace más de 20 días. Ocho de cada diez casos de coronavirus que se diagnosticaron en el día de ayer se hallaron en esta isla. Así, el número de nuevos positivos (151) también supera al mayor incremento que se ha dado en el Archipiélago desde que se tienen registros. En la última semana, Gran Canaria ha sumado un total de 629 casos nuevos de coronavirus, el 70% de todos los nuevos diagnósticos en las Islas. La diferencia, es aún mayor cuando se compara con Tenerife -la isla que más sufrió durante la primera ola-. Aunque la tendencia de contagios en Tenerife también es creciente -ayer sumó 16 nuevos contagios en residentes-, el número de nuevos casos de la última semana es 141. Por tanto, es seis veces inferior al de Gran Canaria. En el día de ayer, también se sumaron nuevos casos de residentes en Lanzarote (10), Fuerteventura (5), La Gomera (1) y La Palma (1). La isla con más personas guardando cuarentena u hospitalizadas es Gran Canaria con 969, seguida de Tenerife con 302, Lanzarote con 121, Fuerteventura con 29 y La Palma con 16.

E La app de rastreo, el lunes. La Consejería de Sanidad anunció ayer por sus redes sociales que la aplicación móvil de rastreo de casos estará disponible para su uso, previsiblemente, a partir del próximo lunes. "Sanidad ha autorizado la salida a producción de la app RadarCovid en Canarias por lo que técnicamente las Islas están preparadas para usarla", explicó en su Twitter oficial la autoridad sanitaria canaria. En esa misma comunicación afirmó que "en los próximos días se implementará en los equipos sanitarios Covid y es posible que el lunes esté activa". Asimismo, animó a la ciudadanía a descargarse esta herramienta digital que facilitará la labor a los rastreadores en Canarias.