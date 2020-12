Si las redes sociales ya se habían convertido en habituales en nuestro día a día, el confinamiento ha hecho que el uso de las mismas aumente de forma considerable. Hace un tiempo nos hicimos Facebook y, aunque al principio nos costó un poco, al final conseguimos pillarle el truco e incluso cogerle gusto a eso de los posts y los likes. Luego vimos cómo la juventud iba abandonando Facebook poco a poco e iban trasladando su actividad a Instagram, ¡otra vez a investigar de qué trataba esta red social!

Y ahora que ya estábamos todos enganchados revisando las stories de nuestros amigos y conocidos, que nos íbamos informando poco a poco de las novedades y peligros que entraña Instagram (y educando a nuestros hijos para que lo tuvieran en cuenta), aparece otra red social, especialmente popular entre los más jóvenes, y que está teniendo un tremendo éxito durante esta cuarentena: TikTok.

Qué es TikTok y qué debemos tener en cuenta con respecto a nuestros hijos

Para los que aún no sepáis nada sobre TikTok, os hacemos un resumen rápido: se trata de una red social que permite crear, editar y subir videos de 15 segundos pudiendo agregarles música, texto o gran cantidad de efectos. La mayoría de estos vídeos son musicales, con una canción de fondo y el protagonista del mismo haciendo una especie de playback, pero también se utiliza para que los usuarios hagan y compartan sus propios cortos humorísticos o, sobre todo durante este confinamiento, cuenten anécdotas de su día a día.

TikTok requiere que el usuario tenga, como mínimo, 13 años, para que se pueda abrir un perfil. También requiere la autorización parental para los menores de 18 años, pero como ya sabemos, esto tampoco es muy complicado de sortear.

Una de las cosas que más llama la atención es que la gran mayoría de usuarios son adolescentes. Si bien es verdad que en los últimos meses hemos visto cómo su uso y disfrute se extendía a otros rangos de edad, la gran masa tiktoker sigue siendo bastante joven. De hecho la edad de quienes usan esta 'app' está entre los 7 y los 16 años.

Peligros de TikTok

Los principales riesgos que presenta esta aplicación son, en gran medida, los mismos que las demás redes sociales que utilizan nuestros jóvenes, pero no por eso debemos dejar de prestarles atención:

En esta red social los perfiles son públicos por defecto, por lo que si no se configura la privacidad, los vídeos publicados por un usuario pueden verlos personas de todo el mundo. Si se configura como cuenta privada, solo los usuarios aprobados podrán seguir la cuenta en cuestión.

Las autoridades han advertido que TikTok es usada por pedófilos para ver contenido y contactar con menores de edad. Esta es una de las razones por la que supervisar lo que hacen nuestros hijos en la red y asegurarnos de que su cuenta es privada es tan importante.

Datos de los usuarios en peligro. Hace pocos meses se conocía la noticia de que una brecha de seguridad en TikTok "permitiría a los cibercriminales manipular datos (añadir/eliminar vídeos), alterar la privacidad del usuario(cambiar la configuración de la privacidad de los vídeos de privada a pública) y acceder y extraer datos personales (nombre completo, dirección de correo electrónico o cumpleaños) guardada en estas cuentas".

Exceso de horas de uso y adicción. No cabe duda de que el crecimiento de TikTok ha sido exponencial en los últimos meses. Sus funcionalidades atraen a los más jóvenes -y a los no tan jóvenes- y su contenido acaba compartiéndose por todas las redes sociales. Este hecho, sumado a la etapa de confinamiento que estamos viviendo, aumenta el peligro de que nuestros hijos estén pasando demasiadas horas con los ojos fijos en la pantalla. Debemos recordar que aunque las nuevas tecnologías sean nuestras principales fuentes de entretenimiento y contacto social durante la cuarentena, tenemos que seguir haciendo y educando a nuestros hijos en un uso responsable de las mismas.

Pornografía infantil. Muchas veces los jóvenes se divierten y no piensan que un contenido que comparten en sus redes puede tener connotaciones sexuales, pero como os decíamos, puede que no sea así en los ojos adultos. El policía Silvestre Del Río, en la misma entrevista que mencionábamos antes, reconocía que "tengo más archivos en mi poder de pornografía infantil en TikTok de lo que me gustaría. La seguridad falla bastante".

Cosas interesantes que madres y padres debemos conocer

Una vez conocemos los riesgos que puede conllevar TikTok, también es interesante conocer las funcionalidades que ofrece esta app y que nos pueden ser muy útiles a los padres y madres. Veamos:

Configurar las condiciones de privacidad. Lo volvemos a repetir, esto es fundamental. Si nuestros hijos son menores, lo recomendable es que tengan la cuenta privada, con la opción de descarga de vídeos desactivada y que los mensajes directos solo puedan enviárselos sus amigos.

Opción 'desintoxicación digital'. Esta opción nos permite, por un lado, establecer un máximo de tiempo en pantalla y, pasado este tiempo, se requiere un código de acceso para seguir usando TikTok. Por otra parte, nos ofrece el "modo restringido" que tiene la función de limitar la aparición de contenidos inapropiados. Y, por último, la sincronización familiar. En esta modalidad tendremos que entrar e indicar, en una cuenta propia, que somos el tutor legal del menor, y él hacer lo propio en su cuenta indicando que es menor de edad. De esta forma podremos acceder a las otras opciones que hemos indicado antes (límite de uso de pantalla, modo restringido, mensajes directos€) y controlar que permanecen como lo acordamos con ellos.

