Un contagiado canario se salta el aislamiento

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha denunciado ante la Guardia Civil a un paciente diagnosticado de covid-19 en El Hierro esta semana y que expresó a los responsables médicos su voluntad de no cumplir con las medidas de confinamiento preceptivas.

Sanidad indica al respecto que además de haber interpuesto la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil, ha solicitado todas la medidas posibles para que se cumpla el confinamiento indicado.

Desde la Consejería se señalan que es obligatorio restringir en su totalidad los contactos mediante aislamiento domiciliario, si no se requiere de hospitalizacion, una vez que se comunica el resultado positivo, y afirman que hace más complicado su control fuera del estado de alarma.

No obstante, si es necesario, se emprenderá el camino judicial para que un juez dicte la orden de confinamiento.



Armas, sobre el crecimiento de la Covid-19 en El Hierro: "No somos inmunes"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha afirmado este jueves que el crecimiento de casos de coronavirus en la isla --hay nueve activos en la actualidad-- demuestra que no son ajenos a la expansión de la pandemia.

"No somos inmunes, no podemos relajarnos con la mascarilla, la limpieza y los geles, no somos diferentes al resto del mundo", ha comentado a los periodistas, remarcando que el caso nuevo se detecta con el protocolo de intervención quirúrgica y no está relacionado con casos anteriores. "Estamos preocupados pero no es para alarmarse, se trabaja de manera adecuada", ha agregado.

Armas ha insistido en que "es necesario" que venga turismo a la isla por lo que descarta cerrar puerto y aeropuerto ya que hay que "vivir de algo", si bien ha defendido alcanzar un "equilibrio" entre economía y salud.

En esa línea, ha señalado que "es básico que los herreños entiendan que hay que ponerse la mascarilla siempre, en todo momento, es fundamental", dado que "no se puede estar toda la vida confinado", en referencia a que vuelva a haber un parón en la economía.

Según Armas, mientras no haya una vacuna o tratamientos médicos suficientes "no queda otra" que aplicar las actuales medidas sanitarias.

El presidente herreño ha tildado de "excelente" la sanidad pública en la isla pues se está gestionando "con notable capacidad" y no hay enfermos que necesiten de hospitalización pues los casos que se presentan son leves o asintomáticos. "Y si se disparan, tenemos los hospitales de Tenerife y Gran Canaria", ha explicado.

Armas ha incidido en que "hay que convencer a la gente" de la necesidad de la mascarilla y "si no es suficiente", abre la puerta a imponer sanciones económicas tal y como marca la ley. "Hay que hacerlo, no se puede poner en riesgo la salud de todos", ha detallado.