Torres anuncia sanciones "máximas" porque Canarias se la juega en 14 días

El Gobierno de Canarias debatirá en su próxima reunión un decreto ley que eleve "al máximo posible" las sanciones por incumplir las cuarentenas o las medidas de obligado cumplimiento frente a la covid-19, porque las islas "se juegan" en los próximos 14 días sufrir medidas "más restrictivas".

"Son 14 días en los que nos jugamos tener mejores cifras o tomar decisiones más restrictivas que no queremos, pero que estaremos obligados a tomar si no mejoran los resultados epidemiológicos, porque no queremos que se saturen los hospitales, no queremos volver a vivir la pesadilla de marzo y abril, no queremos que la ciudadanía viva en estado de alarma permanente y no queremos poner en riesgo el futuro económico de nuestra tierra", ha manifestado el presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres, en Lanzarote.

Torres ha hecho este anuncio al día siguiente de que el Gobierno canario decidiera suspender todo acto público deportivo, religioso, cultural o de cualquier índole que reúna a más de 10 personas en aquellas islas que superen los 100 positivos por 100.000 habitantes, medida que ya se aplica en Gran Canaria (la más afectada por los rebrotes), pero que también va a empezar a aplicar Lanzarote, que tiene dos municipios con elevada tasa de nuevos casos de covid-19.



Rastreadores del Ejército



El consejero de Sanidad del Gobierno canario, Blas Trujillo, ha solicitado formalmente este viernes a la Secretaría de Estado de Sanidad la incorporación de cien rastreadores militares a las labores se seguimiento de casos de covid-19 en la Comunidad Autónoma.

La petición se realiza tras una reunión telefónica entre el Gobierno canario y la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde la máxima responsable de las Fuerzas Armadas se comprometió a aceptar y a tramitar la solicitud con celeridad con el fin de que ese personal militar pueda incorporarse a las labores de rastreo en los próximos días.

Esta solicitud se realiza tras el acuerdo de Ejecutivo tomado este jueves en el quinto Consejo de Gobierno Extraordinario de agosto, donde también se tomaron otras medidas como la de limitar las reuniones y eventos a diez personas en las islas donde la Incidencia Acumulada de casos a los siete días supere los 100 por 100.000 habitantes.

En este momento las islas que se encuentran en esa situación son Gran Canaria y Lanzarote, recuerda el comunicado del Gobierno regional.

La Consejería de Sanidad dispondrá de esta información en una herramienta de difusión y transparencia en los próximos días con el fin de tanto las administraciones públicas como la ciudadanía pueda consultar ese índice y el seguimiento de la misma en abierto y de forma actualizada.

El Ministerio de Defensa ha seleccionado para esta labor a personal sanitario o con conocimientos sanitarios y con la formación cualificada necesaria para poder incrementar la capacidad de las comunidades autónomas.

Canarias destinará los nuevos efectivos a apoyar de forma prioritaria el área geográfica de Gran Canaria y Lanzarote, ya que debido a la actual situación epidemiologia son las islas que necesitan un mayor volumen de rastreo.