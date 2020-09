Rechazo a la "docencia del PDF"

Una docencia de calidad, sea presencial o en línea, siempre que ésta sea en tiempo real y cumpliendo unos horarios marcados, como en los cursos precedentes. Esta es la principal reivindicación de los universitarios de las Islas, a través del Consejo de Estudiantes de la Educación Superior de Canarias. Ante el panorama de incertidumbre con el que arranca el curso 2020/2021 por la pandemia del coronavirus, los representantes de alumnos piden que no se repita la experiencia del último tramo del curso pasado durante el confinamiento, "donde muchos profesores se limitaron a subir un PDF".

"Nuestra principal preocupación es la incertidumbre. Estamos ante una situación de crisis sanitaria que se nos escapa de las manos a todos, no es algo que podamos demandar a los rectores, a la consejera, al ministro... Ante tantas dudas, para el comienzo de curso creemos que debe haber una semipresencialidad adaptada, y que la docencia, en el aula o en línea, sea lo más parecido a la presencialidad, en tiempo real, y no repitamos lo que ocurrió en el semestre pasado, que muchos profesores se limitaron a subir PDF y ya está".

Así define el Consejo de Estudiantes de la Educación Superior en Canarias (Ceesc), a través de su portavoz, Ada Santana, el sentir general del alumnado a las puertas del curso académico 2020/2021, que arranca el 28 de septiembre en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el 5 de octubre en la Universidad de La Laguna.

Los representantes de alumnos consideran que cada centro debe tener un plan de inicio adaptado a su propia realidad -número de alumnos, espacios-. "De ahí que la mejor opción sea empezar las clases con un modelo de semipresencialidad adaptada. Habrá centros, con un alto volumen de matrícula para los que es inviable empezar con una presencialidad plena porque no habría sitio para meter a todos los estudiantes guardando las distancias de seguridad y cumpliendo con los protocolos del Ministerio de Universidad y opten por grupos alternos presencial y online; habrá otros que no tengan ningún problema para empezar con una docencia 100% en el aula; e incluso quien apueste por la enseñanza digital desde el principio".

En cualquier caso, el Consejo estudiantil reclama una docencia de calidad, "sea en la forma que sea", y si es online, que las clases se retransmitan en directo para que el alumno las pueda seguir desde casa como si estuviera en el centro. "Nosotros reivindicamos que sea lo más parecido a la presencialidad, en el sentido de que se cumplan los horarios como en cualquier curso normal, que se impartan clases de verdad, de forma síncrona", subrayó Santana.

Incertidumbre

A la hora de priorizar la asistencia a la facultad o escuela, además de optar por los primeros cursos de carrera, el Consejo de Estudiantes de la Educación Superior de Canarias pone el acento en los alumnos que residen en la Isla -en Gran Canaria en el caso de la ULPGC, y en Tenerife de La Laguna-, a fin de dejar a los que no son residentes la opción del campus virtual, por la dificultad que entraña un alquiler en un momento de tanta incertidumbre.

"Cuando la asistencia no es posible para el conjunto de los estudiantes, debería priorizarse a los que viven en la Isla. Nos preocupa mucho la situación de los compañeros que estudian en la ULPGC y no son residentes en Gran Canaria, o en la ULL pero no son de Tenerife, porque en la situación actual que tenemos de incertidumbre, es muy complicado alquilar un piso o habitación en una residencia, cuando no sabes si lo vas a usar o no".

A este respecto, lo portavoz del Consejo señaló la necesidad de que se convoquen ayudas a la vivienda para los universitarios.

"Si hay certeza de que tu centro puede empezar las clases presenciales cien por cien, no hay problema, te alquilas el piso o la habitación como cualquier otro año y ya está, pero la mayoría no sabemos si va a ser así, y tener que pagar un alquiler para ir cada 15 días a clase, no es de recibo", apuntó Ada Santana. "Nosotros hemos recibido muchos mensajes de preocupación al respeto. Con los ERTE y las previsiones de paro por la pandemia hay muchos estudiantes angustiados por no poder pagarse el alquiler y no poder continuar sus estudios en la Universidad. Es algo que debería tenerse en cuenta".

También preocupa a los universitarios, la falta de información sobre cómo se realizarán este curso las prácticas externas, por lo que el Ceesc reclama un plan que garantice esta parte "imprescindible" de la formación del universitario. "Sobre todo nos inquieta aquellas titulaciones que tienen prácticas durante más de un curso, como los grados de Educación, o los de Ciencias de la Salud, donde las prácticas son fundamentales para ejercer. Los estudiantes de medicina o los de enfermería, tienen que ir al hospital si o si. Las prácticas son una asignatura muy importante para cualquier estudiante y no es lo mismo estar de forma presencial que a través de una pantalla".

Por último, la portavoz del órgano de representación estudiantil lanzó un mensaje de tranquilidad a los universitarios. "Todos queremos respuestas ya, nos preocupa nuestro título, si podremos hacer las prácticas, saber cómo estaremos de aquí a dos meses, como serán los exámenes.... Pero es una situación difícil, no depende de nadie sino de como evolucione un virus. Por ello les pedimos paciencia, nosotros seguiremos trabajando igual que en el semestre pasado, y estarán bien representados".