Los médicos interinos residentes de Canarias convocan preaviso de huelga

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado este sábado de que ha presentado un preaviso de huelga de los médicos interinos residentes (mir) de Canarias a partir del 15 de septiembre, para reclamar que se negocien reivindicaciones, entre ellas disponer de un tiempo de descanso acorde a las normas.

La huelga se llevará a cabo todos los lunes de manera indefinida y los médicos interinos residentes dejarán de hacer guardias hasta que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se siente a negociar sus reivindicaciones, se indica en un comunicado.

El colectivo de médicos interinos residentes demanda cuestiones como un tiempo de descanso acorde a la normativa vigente y compatible con la formación, ya que, se indica en un comunicado, es un derecho que asiste a estos profesionales.

En concreto, demandan que se descanse 24 horas tras una guardia y que esas horas en días festivos se retribuyan de manera diferente a las de un día laboral.

La confederación sindical asegura que Canarias es la comunidad que peor retribuye la hora de guardia a este colectivo, y señala que el colectivo de residentes desempeña un papel primordial en la sanidad pública y representa el futuro de la sanidad del país.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos espera que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo , entre "en razón y se siente con los médicos en conflicto y sus representantes sindicales".

En opinión del secretario general de CESM Canarias, Levy Cabrera, Blas Trujillo "debe dar la cara de una vez y sentarse a escuchar a los profesionales aunque solo sea por cortesía, su nula asertividad con el colectivo nos hace presagiar un resto de legislatura con una alta conflictividad laboral."

Comenta la confederación sindical que el 31 de julio pasado representantes de este sindicatos y del colectivo mir en Canarias anunciaron su intención de convocar esta huelga en consonancia con el colectivo en el ámbito nacional, y se dio un plazo "más que generoso" a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para negociar.

Añade que ni al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ni a nadie de su equipo, ni al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres , "parece importar las reivindicaciones de los médicos internos residentes de Canarias, por lo que nos han obligado a llegar a esta situación".

El colectivo se siente abandonado y despreciado por el consejero y el presidente de Canarias, "a los que parece, no les importan las condiciones en las que trabajan los médicos que, en unos años, serán o no el relevo de una generación, ya que si no se les ofrece unas condiciones laborables aceptables, terminarán emigrando de Canarias".