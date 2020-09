Hana Jalloul ha participado esta mañana en el Foro Canario de Inmigración, organizado por el Gobierno canario, en el que se han debatido los principales retos en materia migratoria a los que se expone actualmente el archipiélago. La secretaria de Estado de Migraciones ha agradecido la coordinación entre las administraciones implicadas en la materia, y ha recordado que la situación a la que se exponen actualmente las islas "es una prioridad para el Ministerio que lidera José Luis Escrivá".

Sobre el despliegue de recursos de acogida en las últimas semanas, Hana Jalloul ha afirmado: "El Gobierno de España responde. Y no, no lo hace de forma espontánea ni improvisada. Hay un plan de choque en marcha desde que llegamos a esta Administración. Habilitamos un centro de migraciones propio en Tenerife, y estamos trabajando en otros dos centros de gestión propia en distintas islas en Canarias, en cuya búsqueda e instalación llevamos desde hace varios meses". La secretaria de Estado de Migraciones ha recordado que nunca se había realizado en el archipiélago un despliegue de medios propios como éste, a pesar de que las islas han vivido episodios de presión migratoria en las tres últimas décadas.

"He visitado dos veces Canarias, la primera vez, dos semanas después de llegar a esta Secretaría de Estado y, a principios de agosto, asistí junto a los ministros Escrivá y Darias a una reunión telemática con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, centrada en el fenómeno migratorio", ha explicado Hana Jalloul, que ha recordado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene en su agenda la visita a las islas. "Nunca se ha anulado esta visita y quiero subrayar que el ministro hace un seguimiento personal y exhaustivo de estos avances en materia de acogida", resalta la secretaria de Estado.

En la sesión inaugural del foro intervenían, además de la secretaria de Estado de Migraciones, el presidente del Gobierno de Canarias, la consejera canaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana Perera, y el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar. Víctor Torres ha explicado la situación actual que Canarias vive en lo relativo a la exposición a las llegadas de inmigración irregular, y ha instado a actuar de forma coordinada para dar una respuesta rápida y eficaz.

Hana Jalloul ha recordado, por su parte, el compromiso del Gobierno de España en la gestión de los flujos de inmigración irregular que llegan a las costas canarias. "Las plazas de acogida de emergencia que actualmente se están utilizando en Canarias no existían en octubre de 2019. Se han buscado y acondicionado distintos recursos de acogida a lo largo de 2020", ha explicado la secretaria de Estado, quien ha recordado que sólo en Canarias, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado 700 plazas en las dos últimas semanas para responder de forma eficaz a la llegada a la que están expuestas las islas. "El Gobierno de España responde y se adapta al flujo de llegadas y a las necesidades surgidas por el Covid-19. A finales de 2019 no había más de 100 plazas de acogida en las islas y hoy contamos con más de 1.700".

"Quiero hacer un llamamiento a la calma, y a la responsabilidad. Canarias ha demostrado ser un pueblo solidario, y me entristece profundamente ver cómo algunas minorías, con fines partidistas, llenan las redes sociales de bulos e imágenes falsas que no hacen más que atizar el odio hacia los migrantes", ha afirmado Hana Jalloul. "Esas personas no representan al pueblo canario, y somos muy conscientes de ello".

Durante su intervención, la secretaria de Estado de Migraciones ha reiterado su agradecimiento sincero al pueblo canario por su actitud solidaria ante la complejidad de la situación, y ha afirmado que Canarias ha demostrado ser capaz de convertir los retos en oportunidades. "Prueba de ello es la forma en que su sociedad ha dado la vuelta a esta situación. Hemos dado acogida en las últimas semanas a personas que llegaban después de largos y duros días de travesía, personas que solo buscaban una tierra amiga al otro lado. Desplegando temporalmente plazas hoteleras hemos contribuido a activar un sector golpeado por la crisis del COVID-19". La secretaria de Estado ha recordado que los hoteles desplegados para acogida temporal de personas migrantes estaban cerrados, y que su adaptación ha permitido que cientos de personas regresen a sus puestos de trabajo, como proveedores de electricidad, alimentarios, seguridad, gestorías laborales o mantenimiento.

"Quiero subrayar el papel que han desempeñado todos los ministerios implicados en materia migratoria, así como la labor del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana", ha concluido.