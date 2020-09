Más de 275.000 canarios con disfunción eréctil no han sido diagnosticados

En Canarias un 40% de los varones entre 40 y 50 años padece disfunción eréctil, la incapacidad para conseguir mantener relaciones sexuales satisfactorias, y en varones de más de 70 años el porcentaje asciende a más del 70%. , la incapacidad para conseguir mantener relaciones sexuales satisfactorias, y en varones de más de 70 años el porcentaje asciende a más del 70%.

Esto supone que en Canarias más de 330.720 varones sufren disfunción eréctil, aunque solo un 17% consulta por ello a un especialista. La cifra de diagnosticados en Canarias es de 56.000, mientras que sin diagnosticar asciende a más de 275.000 hombres.

El especialista en urología y en Medicina Sexual por la sociedad científica European Society for Sexual Medicine, Pablo Juárez del Dago, director del Gabinete de urología y Andrología de Las Palmas de Gran Canaria afirma que "tener problemas de erección no es normal a ninguna edad", si bien es cierto que "a mayor edad es más prevalente, pero no por ello debe dejar de tratarse".

Canarias cuenta ya con una técnica pionera en las islas, que consiste en la extracción de sangre del propio paciente para obtener plasma rico en plaquetas. Con este plasma se elabora un preparado que se inyecta al paciente y que da como resultado erecciones más potentes y más duraderas, el rejuvenecimiento del pene y el aumento de su volumen sanguíneo durante la erección. Este tratamiento que se aplica en el Gabinete de urología y Andrología de Las Palmas de Gran Canaria consigue que los vasos sanguíneos se llenen de sangre, proporcionando dureza al pene por el aumento de la circulación en su interior, mejorando las erecciones y la satisfacción sexual

"La terapia para la disfunción eréctil con plasma rico en plaquetas tiene hasta un 80% de efectividad, es indolora y ambulatoria, ya que sólo precisa anestesia local" asegura el doctor Juárez del Dago. Este tratamiento permite además relaciones más espontáneas, sin necesidad de planificar la toma de una pastilla y tiene un efecto duradero de uno a dos años.

En ocasiones, la disfunción eréctil "puede ser un síntoma de otro tipo de enfermedades graves como dolencias cardíacas o alteraciones hormonales". Por ello es necesario consultar con especialistas en este tipo de patología como los urólogos especializados en Andrología. Puede tratarse a cualquier edad y "existen varios tratamientos que deben individualizarse en cada paciente".

También es común que la padezcan pacientes con enfermedades cardiovasculares, diabetes, o aquellos que han tenido que someterse a cirugías urológicas o a radioterapia para el tratamiento del cáncer de próstata. El tratamiento a base de plasma rico en plaquetas ha demostrado ser muy eficaz en este tipo de casos. No tratar los problemas sexuales a tiempo puede terminar agravándose y afectando seriamente tanto a la salud del varón como a las relaciones personales y de pareja, de ahí la importancia de un diagnóstico a tiempo.