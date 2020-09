Daniel Scott-Algara: "Todo indica que el SARS-Cov-2 se va a convertir en un virus endémico"

Como había explicado antes [en una entrevista publicada a mediados de marzo], cuando vi los primeros casos reportados en la primera semana de enero, me dije que la situación era preocupante. ¿Por qué? Porque cuando estamos diagnosticando una nueva enfermedad infecto-contagiosa lo hacemos con retraso con respecto a los casos reales (les recuerdo el inicio de la epidemia de sida). Pensé que tendríamos un invierno con muchos casos. Pero nunca con una pandemia de la amplitud actual.

En las últimas semanas se han reportado casos de reinfecciones en Hong Kong, Holanda y Bélgica, entre otros lugares, que se han demostrado científicamente. ¿Esta es una mala o buena noticia? ¿Qué implicaciones tiene para las vacunas y para la investigación sobre el Covid-19 en general?

Casos de reinfección hay y han sido reportados en muchas enfermedades virales; por lo tanto, no debe ser tan extraño tener estos casos de reinfección con el SARS-CoV-2. Habría que esperar estudios posteriores para saber cuánto es la proporción de esos casos con respecto al total de infectados. Si tomamos el caso de Hong Kong, pareciera que 1.- el nivel de anticuerpos de la primera infección fue bajo y/o 2.- que no hubo inmunidad cruzada, ya que los dos virus no son completamente idénticos. Hay que decir también que durante las dos infecciones, el paciente fue poco sintomático. Las consecuencias en salud pública y para las vacunas las determinarán los estudios futuros. Una pregunta importante debe ser si las personas que tuvieron la infección y se recuperaron, deben seguir teniendo medidas de protección.

En el caso del paciente de Hong Kong, reinfectado tras un viaje a España, se ha determinado que en su segunda infección contrajo el virus de la cepa más común en Europa, que es más infectiva.

Yo no diría más infectiva, pero sí diferente. La diferencia se encuentra en partes del virus que son reconocidas por el sistema inmune y que podría explicar en parte la ausencia de inmunidad cruzada entre las dos variantes del virus.

Usted ha realizado estudios sobre pacientes expuestos pero no infectados por el VIH, el virus del sida, que han mostrado el papel de las células NK (natural killer, células 'asesinas naturales') en la resistencia contra la infección por VIH. ¿Puede haber una inmunidad innata celular de ciertos individuos al SARS-CoV-2 incluso sin haber tenido contacto alguno con el virus?natural killer

Hay que decir que el sistema inmunitario, y entre ellas las células 'asesinas naturales', puede tener una acción positiva o negativa en la infección. Parecería que una respuesta exagerada del sistema inmune (inflamación) está implicada en los casos graves de Covid-19. También un retraso en la respuesta del sistema innato de defensa (el cual es sumamente eficaz para eliminar o impedir la diseminación de los virus). Las células asesinas pertenecen a este último grupo. Un estudio reciente (C. Maucourant et al., Sci. Immunol. 10.1126/sciimmunol.abd6832) demuestra la asociación de ciertas poblaciones de células asesinas con la gravedad de la infección (efecto deletéreo). La implicación de estas células en resistencia "natural" a otras enfermedades virales (no solo VIH, sino también las hepatitis) está bien demostrada. No me extrañaría que estudios futuros lo demuestren.

Se refieren no pocos casos de cónyuges que no se contagian, o al menos dan negativo en los test de anticuerpos, pese a que sus maridos o esposas han padecido el Covid-19 mientras convivían y compartían lecho. ¿Es esto un misterio o tiene una explicación?

Esta pregunta está también relacionada con la precedente. Individuos con resistencia 'natural' a infecciones virales existen (VIH, Hepatitis, herpes virus). También otro estudio bastante reciente (https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9) demuestra la presencia de linfocitos T (CD4) que responden a la proteína spike del SARS-CoV-2 en individuos sin historia de contacto con el virus. Los autores emiten la hipótesis de respuesta cruzada entre los HCoVs (que producen "los catarros" del invierno) y el SARS-CoV-2. Aunque no hubo detección de anticuerpos contra los coronavirus en estos individuos, esto podría ser el comienzo para explicar por qué hay personas que no se infectan o que son asintomáticas. Resultados similares fueros reportados por un equipo francés en un estudio de diferentes familias, y que creo que el título responde bien a su pregunta: Exposición intrafamiliar al SARS-CoV-2 induce una respuesta celular (linfocitos T) sin seroconversión (ausencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2).

Ha habido también estudios, como el del Instituto Karolinska de Suecia, publicado en Cell, y con participación de dos científicos españoles, que han demostrado el papel de la inmunidad por linfocitos T. ¿Queda mucho por saber en cuanto a la inmunidad humana ante este nuevo virus?Cell

Como vimos antes, la respuesta de los linfocitos T puede tener un papel importante en la infección. Este artículo de equipos españoles y otros más han descrito la diversidad de la respuesta de células T. Estos estudios son sumamente importantes para saber cómo el virus afecta la respuesta y cómo el organismo responde para intentar eliminar el virus, naturalmente comparando todo el espectro clínico de la infección. Las implicaciones de estos resultados son sumamente importantes para el desarrollo de vacunas y para saber cómo los individuos-vacunas responden. Estos estudios han sido hechos con células de la sangre. Un reporte reciente intenta comparar la respuesta en el sitio de la infección (vías respiratorias) y las células de la sangre. Los autores demuestran diferencias importantes en la respuesta en el compartimiento periférico y pulmonar. Habrá que tener en consideración estas diferencias también en el futuro.

Al principio de la pandemia se especuló que la vieja vacuna contra la tuberculosis, la BCG (Bacilo Calmette-Guérin), que se administra en países menos desarrollados, podría ofrecer un cierto efecto protector ante el SARS-CoV-2, ya que entonces había una menor incidencia de Covid-19 en esos países. Sin embargo, un estudio publicado a finales de julio en Nature asocia variaciones genómicas del virus a un mayor índice de mortalidad e infección. ¿Qué es lo que se sabe al respecto?Nature

Cierto que se había sugerido un efecto de la vacuna BCG y la 'resistencia' a la infección por SARS-CoV-2. Los datos al comienzo mostraban menos infecciones en los países que vacunan sistemáticamente con el BCG, en particular en África. En este estudio se sugiere, de una parte, que hay ciertas variaciones en el genoma del SARS-CoV-2 que están correlacionadas con una mayor tasa de mortalidad -aunque las diferencias estadísticas no son altamente significativas- sin excluir un efecto que pueda tener el organismo humano en estos resultados. De otra parte, demuestran que no hay diferencia de mortalidad entre los países que siguen vacunando con el BCG y aquellos que no.

¿Comparte usted el criterio, cada vez más asentado, de que este virus se transmite también por aerosoles y no solo por gotículas?

Yo creo que los epidemiólogos son más competentes para responder a esta pregunta.

También circulan bulos sobre la fabricación en laboratorio del virus. Incluso algunos de los antivacunas sostienen que es un virus artificial creado en el Instituto Pasteur, donde usted trabaja. ¿Cuál es su reacción ante estas falsas informaciones? ¿Es mejor ignorarlas o rebatirlas?

Siempre han circulado noticias de este tipo y ahora más en las redes sociales. Yo creo que toda persona tiene libertad para expresar su opinión. Es sobre todo cuando la información es manipulada cuando hay un 'peligro' de mala información para el público. Se puede considerar que debatir es darle importancia a estas falsas noticias.

¿Se ha conseguido ya entender y controlar, gracias a fármacos como la dexametasona, la 'tormenta de citoquinas que se produce en los casos más graves de Covid-19, y que tanto debate médico suscitó al comienzo de la pandemia? ¿O sigue siendo esta reacción inflamatoria exacerbada la principal amenaza para la vida de los pacientes de Covid-19?

Un problema de los estudios es comparar lo que no se puede comparar. En el futuro habrá que estandarizar las definiciones del espectro clínico de la infección como se ha realizado para otras enfermedades. Creo que hay reportes que muestran claramente una correlación entre la gravedad de la infección y una respuesta inflamatoria importante. En el artículo que comenté antes de la respuesta en el pulmón, es evidente que los pacientes que tienen una Covid-19 grave presentan une respuesta inflamatoria mucho más elevada. El uso de fármacos con una potente actividad antiinflamatoria es concebible en los casos graves y los estudios controlados dan una respuesta.

Parecía hasta ahora que la vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford era la que tenía mayores probabilidades de éxito en un plazo más corto, o eso es lo que opinaban la mayoría de los científicos. ¿Coincide con esta percepción?

Mi opinión es que hay muchos intereses económicos y políticos detrás de todo esto para pronunciarse.

Francia es uno de los países más escépticos en cuanto a la utilización de las vacunas. Algunas encuestas cifran el índice de rechazo hasta en un 40 por ciento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que cada Gobierno debe determinar si declara obligatoria o voluntaria la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Cree que debería ser obligatoria?

Exactamente, y es debido a los efectos secundarios de las vacunas. Los prototipos de las vacunas contra el SARS-CoV-2 han seguido pasos acelerados y espero que no existan muchos efectos secundarios. Creo que la opinión es que no sea obligatoria en Francia.

Se estima que la tasa de cobertura vacunal de la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, debe ser del 95 por ciento para asegurar la inmunidad de grupo. ¿Se sabe qué tasa de cobertura se necesitará para la del Covid-19?

Una vacuna debe tener una eficacia de al menos 70% -y es lo mínimo- para poder ser utilizada ampliamente. Después, con ese mínimo de eficacia, se debe cubrir a más del 95% de población si queremos tener una inmunidad colectiva.

La OMS anunció esta semana la erradicación del virus de la poliomielitis en África. ¿Se podrá erradicar totalmente el SARS-CoV-2 como se hizo con el de la viruela, o esto es ya una utopía?

La OMS acaba de anunciar la erradicación de la polio en África, no en el mundo. Existen todavía casos en Asia. Las infecciones que se han erradicado son enfermedades que solo tienen como huésped al hombre. Cuando existen reservorios o huéspedes intermediarios la erradicación es difícil. Este el caso para los coronavirus. No sería una utopía, pero con muchas dificultades, debido a la cadena animal-hombre.

¿Debemos poner en cuarentena, valga la expresión, las cifras de infectados y muertos que ofrecen países como Rusia, China o Venezuela?

Quisiera explicar un problema importante con la notificación de casos. Primero, muchos países se retrasan en reportar sus casos (a propósito o no), y después el subregistro es un problema mundial. Le pongo el ejemplo de la tuberculosis: mientras más casos tiene, más problema de pobreza debe tener el país, porque le enfermedad está ligada al estatus socioeconómico de la población. Usted puede deducir por qué los casos no están reportados.

¿Se convertirá el SARS-CoV-2 en un virus endémico en todo el mundo? ¿Tendremos que vacunarnos periódicamente frente a él?

Excelente pregunta, se la dejo a los epidemiólogos. Los datos actuales parecen indicar que el SARS-CoV-2 va tomar ese camino, como los otros coronavirus.