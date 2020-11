El magistrado del Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria, órgano con competencias en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, ha regresado hoy al campamento de emergencia instalado en el muelle de Arguineguín, donde permanecen 2.108 migrantes hacinadas.

Tejera que ha visitado la zona por tercera vez, ha vuelto a denunciar que estas personas reciben un “trato inhumano y degradante” y que se está vulnerando su derecho a recibir una adecuada asistencia letrada, lo que les impide conocer que pueden solicitar asilo por proceder de regiones en conflicto, ha informado el Ayuntamiento de Mogán en un comunicado. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha acompañado al magistrado en su visita a Arguineguín.

“Mantener esta crueldad sádica es absolutamente innecesario”, ha lamentado el magistrado, que pretendía “comprobar si los letrados están atendiendo debidamente a los migrantes”, algo que teme no sea así. Díaz Tejera ha explicado que para una óptima asistencia jurídica las personas migrantes deben mantener conversación privada con un abogado y en presencia de un intérprete, fundamentalmente, de su idioma materno. Solo de esta forma podrán saber si hay o no razones para presentar la solicitud de asilo o para redactar los recursos contenciosos contra las órdenes de expulsión.

El magistrado ha insistido en que a pesar de los meses trascurridos “sigue habiendo un silencio atronador por parte de los representantes públicos que han prometido o jurado defender la Constitución y los Derechos Humanos, ya que siguen sin decir absolutamente nada para que el muelle sea desalojado” y se ponga fin al “trato inhumano y degradante” a los migrantes.

"Ante cualquier trifulca se pueden caer al agua"

El titular del Juzgado de Instrucción Nº8 de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que la alcaldesa Bueno, ha insistido en que en 400 metros no se pueden hacinar 2.000 personas “porque no son ganado, son seres humanos”. “No hay condiciones de salubridad ni de higiene para atenderlos debidamente. Tampoco hay condiciones de seguridad para tutelar la integridad física de todos ellos, ya que ante cualquier trifulca se pueden caer al agua y no saben nadar”.

Asimismo, ha advertido de que tampoco son idóneas las condiciones para los empleados y voluntarios de Cruz Roja o para los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía. “No hay condiciones objetivas para que el campamento pueda seguir estando aquí”, ha recalcado. Para el magistrado “es una crueldad seguir esperando a que instalen campamentos cuando en 2006 los militares los levantaban en pocas horas, como se hizo en la zona alta de La Isleta donde se pudieron atender a 3.500 migrantes”.

La alcaldesa, que ha sido testigo de la llegada de 57 personas migrantes durante su visita, ha apuntado que el campamento “se vuelve a situar en unas cifras que no se pueden tolerar bajo ningún concepto”. “Se están llevando a cabo pocas actuaciones por parte del Gobierno de España pero no las necesarias para desmantelar de una vez por todas este dispositivo en el que no se respeta para nada la dignidad de las personas”, ha señalado.

"Para este fin de semana se espera una gran oleada de pateras y cayucos" Onalia Bueno - Alcaldesa de Mogán

Bueno coincide con Díaz Tejera en la necesidad de disponer de las instalaciones militares para acoger a las miles de personas que están llegando a las costas de Canarias. “Lo hemos reivindicado al Estado desde el minuto uno, es decir, desde que se levantó el campamento el 20 de agosto”. La regidora moganera ha anunciado que para este fin de semana se espera “una gran oleada de pateras y cayucos” y si el muelle “no se descongestiona de manera urgente no sabemos lo que puede pasar, sobre todo porque ya de forma interna se están produciendo pequeños conatos de trifulca entre las personas migrantes hacinadas”.