Una cita en Las Palmas de Gran Canaria, concertada en un chat de contactos entre dos hombres homosexuales, pudo acabar en una tragedia aún mayor de la que fue después de que uno de los implicados, un delincuente de 38 años con numerosos antecedentes, ya detenido por la Policía Nacional y enprisión, drogara con narcóticos a su víctima para desvalijar su vivienda. Ya son seis los casos vinculados al delincuente, aunque tanto la policía como la Guardia Civil sospechan que existen más víctimas, a quienes recomiendan denunciar. Antonio Morillo, nombre que protege la identidad de la víctima, relata aquí su experiencia.

Si accedo a contar lo qué me sucedió el 11 de febrero en mi casa de Las Palmas de Gran Canaria es para que no le ocurra lo mismo a otra persona y por agradecer a la Policía Nacional el trato, el interés y la sensibilidad con la que me trataron desde que denuncié haber sufrido un robo en mi domicilio después de ser drogado con burundanga —hasta perder el sentido durante más de doce horas— por un hombre que conocí en un chat de contactos de la televisión. Yo pensaba que eso sólo pasaba en las películas de sobremesa de Antena 3, pero me equivoqué y hoy lamento no haber prestado más atención a un peligro real que me ha causado un daño psicológico del que me costará recuperarme aunque sepa que el responsable está en prisión. La pérdida y el valor económico de todo lo sustraído en mi domicilio, estimado en más de 6.000 euros, tampoco me ayudan a superar esta brutal violación de mi intimidad y mi modo de vida, pero la esperanza de que se hará justicia me anima y por ese motivo me permito recordar cómo sucedió todo aquella noche, además de aclarar alguna imprecisión que se han difundido a lo largo de esta semana en los medios de comunicación.

El sábado 6 de febrero subí un mensaje a una popular página de citas llamada TV Chat buscando contactar con personas gays en Gran Canaria aunque dicha página, en contra de lo que se ha publicado, es utilizada tanto por hombres y mujeres heterosexuales como por homosexuales para ligar. El peligro no entiende de género: le puede pasar a cualquiera.

No era la primera vez que la visitaba y por eso me atreví a incluir mi número de teléfono, como hacen el resto de usuarios y usuarias. Unos minutos más tarde me llegaban al whatsaap cuatro fotos —una de la cara de un hombre, otra suya en su presunto puesto de trabajo y dos de contenido sexual— de alguien que se identificó como Carlos. Hablamos un poco y, pese a su insistencia por quedar, la conversación se quedó ahí. Al día siguiente volvió a contactar conmigo y tampoco le presté atención, pero el lunes y el martes continuó enviándome mensajes hasta que decidimos hablar por teléfono. Se sucedieron varias llamadas en las que me repetía que yo le parecía muy guapo y que era el tipo de hombre que le gustaba. Se mostraba cariñoso, amable y repetía que no buscaba problemas porque era muy legal y serio.

Le creí y al final concretamos vernos en un bar próximo a mi domicilio el miércoles 10 de febrero, a las nueve de la noche. Yo le había dicho que vivía solo y él sólo me pidió que le comprara cervezas, repitiéndome que, por favor, fueran de lata. También decía que le gustaba beber muy rápido e insistió en que yo le tenía que seguir el ritmo. Compré seis cervezas para compartir entre los dos sin sospechar que algo tan trivial fuera a desencadenar el infierno en que finalmente se convirtió la cita.

Cuando nos vimos todo era buen rollo por su parte. Me contó que la última llamada me la había hecho desde el número de teléfono de su hermano, distinto al que había usado anteriormente, y hasta me invitó a ver dónde había aparcado su coche, algo que me pareció totalmente innecesario. Siguió regalándome el oído, diciéndome cuánto le gustaba, y me besaba y abrazaba en la terraza del local, próximo a la zona de Triana, sin importarle que estuviera lleno de clientes. Como aquel día el toque de queda era a las diez de la noche, veinte minutos antes decidimos pagar lo que habíamos consumido para irnos a mi casa.

Ya en mi domicilio me pidió que le enseñara la vivienda porque iba a quedarse a dormir y después de eso accedió a que yo hiciera algunas llamadas de trabajo en el salón mientras él servía las cervezas. Yo hablaba por el móvil y él iba y venía de la cocina con las latas ya abiertas. Cada vez que me traía una, insistía en que la apurara hasta el final. Que no quedara nada, me repetía. Me descalzó y siguió besándome aunque yo le pedí, sin lograrlo, que me dejara terminar de trabajar. La tercera cerveza que me trajo abierta me supo extraña, como si no tuviera gas, y creo que en ese momento empecé a sospechar porque algo no me cuadraba, por mucho que el supuesto Carlos me hubiera comentado que le gustaba beber rápido. Me pidió que dejara el móvil un momento para echarme con él en el sofá del salón y ahí fue cuando perdí la conciencia. Serían las once de la noche del miércoles. Me tumbó.

Me desperté a las doce y media de la mañana del día siguiente, en mi dormitorio, sin ropa y confundido. La habitación estaba totalmente revuelta, y al salir al pasillo vi todas mis pertenencias tiradas por el piso. El contenido de todos los cajones y estanterías, desperdigado por el suelo; no encontraba mi teléfono móvil; la televisión de 65 pulgadas había desaparecido de la pared; no estaba mi iPad, ni mis dos ordenadores portátiles. Faltaban una veintena de relojes de mi colección, zapatillas de deporte, ropa, perfumes y desodorantes ya usados, gafas de sol, mi cartera, una maleta... Me di cuenta de que me habían drogado y robado.

Lo primero que pensé fue en ir a la Policía. Aún bajo los efectos de los narcóticos salí a la calle para ir a la Jefatura Superior, la Supercomisaría, y me llevé otro susto porque mi vehículo no estaba estacionado donde lo había dejado la noche anterior. El ladrón, usando mis llaves, entró y salió de mi casa sin problema, y también lo sustrajo durante las horas de la madrugada en las que yo permanecía inconsciente. Milagrosamente lo encontré aparcado cerca de mi casa y lo pude usar para llegar hasta la comisaría donde me atendieron sin problemas a pesar de que, por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, recomiendan acudir con cita previa a las instalaciones de las instituciones y demás servicios públicos de la Administración.

Al agente que me recibió no lo consigo recordar porque me encontraba todavía bajo los efectos de los narcóticos, pero le quiero agradecer su paciencia y comprensión ya que mi relato era atropellado, reiterativo e impreciso (incluso creo que me quedaba dormido mientras denunciaba). Un mando policial vestido de civil me tranquilizó cuando me escuchó decir varias veces que me sentía avergonzado y pedía perdón. “No tenga vergüenza y no se disculpe porque este es nuestro trabajo”, dijo tratando de consolarme.

No sé si por iniciativa propia o por indicación de los agentes de la Policía Nacional, cuando salí de la Jefatura conduje como pude hasta el Hospital Insular de Gran Canaria donde no recibí por parte del personal de Urgencias el mismo trato que en comisaría. Al principio no me querían dejar entrar porque no era recomendable, según los sanitarios, debido al protocolo de la Covid 19. Cuando finalmente accedieron a atenderme, me sentaron en una sala de espera donde volví a quedarme dormido después de explicarle a la enfermera de admisión qué me había sucedido y de pedirle que me hicieran un análisis de sangre para tratar de determinar exactamente con qué sustancia me habían drogado. Fueron más comprensivas las personas que esperaban en Urgencias que los propios médicos, aunque tras mis quejas me hicieron la analítica.

De nuevo en casa, esa noche, fui consciente de la envergadura de lo que había sucedido durante las horas en las que el asaltante campó a sus anchas en mi domicilio. Descubrí herramientas que no eran mías y que luego entendí que fueron usadas para desmontar los soportes de anclaje de la televisión de la pared. Una lámpara antigua, recuerdo familiar, estaba destrozada. Las cajas de cristal donde guardaba mi colección de relojes también estaban rotas y vacías. Lo mismo que los cajones, los armarios y las estanterías cuyo contenido se encontraba desperdigado por el suelo de toda la vivienda. Sobre una mesa vi mi tarjeta bancaria e, imaginando lo peor, me fui al cajero donde comprobé que entre las doce y media y las tres o cuatro de la madrugada habían extraído todo el dinero que había en mi cuenta corriente, un detalle que me asustó porque no entendía cómo el delincuente había logrado sacarlo. Al día siguiente la policía me contó que las sustancias que se emplean para dormir a las víctimas tienen un efecto similar al del suero de la verdad, aunque yo también relacioné la obtención de dicha información con el dolor y la hinchazón de uno de los dedos de mis pies, que me temo que el ladrón retorció para lograr las claves de mi tarjeta bancaria.

Mis rodillas, asimismo, estaban hinchadas, todo parece indicar que por lesiones compatibles con golpes y rozaduras producidas cuando el ladrón me trasladó —posiblemente a rastras por mi tamaño y peso— por el pasillo que hay desde mi salón hasta mi dormitorio, donde me desperté boca abajo y casi asfixiado. Otra sorpresa fue comprobar que el asaltante con total desfachatez se había comido yogures, magdalenas y helados de mi nevera durante el robo. Como atrapado en una pesadilla, e imagino que aún bajo los efectos de la burundanga, me pude dormir.

El viernes por la mañana, mientras hablaba con mis vecinos, un octogenario que vive solo y una madre soltera que vive con su hija de 11 años y que ahora están aterrados por lo que sucedió en su edificio, me llamó un agente del Grupo 1 de la comisaría centro de Las Palmas de Gran Canaria. Me pidió que acudiera a las dependencias policiales ya que, gracias a la descripción que yo había facilitado del asaltante el día anterior -en especial la de un tatuaje que tenía en el brazo donde se leía la palabra Belén-, creían haberlo identificado.

En la Jefatura Superior me mostraron doce fotografías tipo carné de doce hombres, uno de los cuales era sin duda alguna el individuo con el que me había citado por el chat, el que me había drogado y robado. Los agentes me informaron de que era la persona de la que sospechaban porque ya había sido detenido en otras ocasiones por los mismos motivos que yo denunciaba. Lo arrestaron varias veces, pero el juez o la jueza lo habían puesto en libertad para desesperación de los agentes.

Aconsejado por los policías nacionales y un abogado, amplié la denuncia facilitando más datos, vídeos y aportando las facturas que de los efectos sustraídos pude recopilar. La implicación de los agentes y su premura en identificar a este delincuente, además de saber que ya había asaltado a otros hombres en Gran Canaria con el mismo engaño, me animaron a colaborar superando la vergüenza y el miedo inicial, porque después de consultarlo con mi familia comprendí que se trataba de un gesto de responsabilidad con el que tratar de impedir que esta pesadilla vuelva a suceder.

Dos semanas más tarde los agentes del Cuerpo Nacional de Policía me notificaron la detención de este delincuente y días después supe que el juez lo había enviado a prisión. Sin embargo y por ese motivo, entre otros, me he atrevido a relatar mi experiencia. Es importante que otras víctimas se animen a denunciar su caso ya que los investigadores tienen la certeza de que existen en Gran Canaria y otras islas más personas afectadas, atacadas por este u otros individuos cuyo objetivo son los usuarios gays de chats y aplicaciones de contactos. No tienen de qué avergonzarse y, sobre todo, debemos pensar que si no se denuncia pueden volver a hacerle esto mismo que relato a un sobrino o una sobrina, a los hijos e hijas de cualquier amigo o a otra persona que viva sola y sólo quiera conocer a alguien en un chat de citas, algo que no es ningún delito.