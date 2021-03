El héroe que no lo sabía

Amigos de Xayo, el humorista y transformista hallado muerto ayer en su domicilio de la capital grancanaria, ponen en valor la valentía del grancanario “en una época de riesgo” además de relatar lo fácil que era trabajar con él “y el enorme talento que tenía”. Inma Medina, concejal de Carnaval de la capital grancanaria, no podía evitar la emoción al recordar a un artista “que el público adoraba”. Y Roberto Herrera destacó su fidelidad. “Siempre ayudaba”, dijo.

La noticia del fallecimiento del transformista y humorista guiense Xayo, cuyo cadáver fue hallado ayer en su domicilio próximo a la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, cayó como un jarro de agua fría entre sus amistades, que no sólo lamentaban la desaparición del artista sino la manera en la que se ha producido su fallecimiento.

Inmaculada Medina, concejal de Carnaval, Servicios Públicos y Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no podía evitar las lágrimas cuando ayer rememoraba “a un hombre generoso que fue un referente de las libertades y el respeto”. Cuenta que trabajar con él “siempre fue sencillo” y aunque la concejal ha mantenido una estrecha relación profesional con Xayo “en lo personal le tengo un especial cariño porque entre otras cosas él fue quien, en el año 2000, presentó en su primera actuación a mi hijo Daniel [el presentador y humorista Daniel Calero] en las Fiestas de la Naval”. Cuenta que han sido tantas las cosas que ha vivido con el transformista “que no me puedo hacer a la idea de que ya no está entre nosotros”.

Medina insiste, asimismo, en “la labor que ha hecho siempre Xayo por la normalización” del colectivo LGTBIQ+ y “el cariño que el público sentía por él”, que ella lo percibía cada noche, en cada actuación, en el patio de butacas del Parque de Santa Catalina durante el Carnaval, “una fiesta en la que se le va a echar mucho de menos”, concluye la edil.

Jerónimo Saavedra, expresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, mantenía también una estrecha amistad con el transformista y humorista fallecido en la capital grancanaria y ayer no ocultaba su pesar. “Nos conocíamos desde hacía muchos años aunque llevábamos tiempo sin vernos pero eso no me quita el disgusto. Xayo”, prosigue, “además de un gran artista era un uno de esos héroes en la lucha por el reconocimiento efectivo de los derechos de la diversidad de géneros”.

Saavedra destaca, además, que “desarrolló ese activismo, a su manera, en una época de mucho riesgo”, dice sobre los años de la dictadura en los cuales Xayo comenzó su periplo profesional. “Además, tenía un sentido del humor enorme”.

“Muchas puertas de mi oficio las conocí por Xayo”, dice por su parte el director y productor teatral Israel Reyes. “Detrás de la peluca y la pintura había un hombre que antes de entrar a los hogares de toda España por la televisión ya se había ganado al público en las plazas de los pueblos y luego en los teatros, con un humor familiar, blanco, y siempre pidiendo perdón por si ofendía a alguien”.

Pedro Rodríguez, alcalde de Santa María de Guía donde nació Xayo, destacó “su extraordinario talento y su entusiasmo por la vida”. “Su memoria siempre estará presente entre nosotros y mantendremos viva la llama de su humor, en el marco de las Fiestas de La Virgen, con el festival que lleva su nombre”, añadió ates de “trasmitir” el pésame “a su familia y a sus hermanas Dora y Paca”.

“Un gran amigo que si podía te ayudaba”, explicaba ayer el presentador Roberto Herrera. “Pasó malas rachas como todos los artistas pero nunca perdió su humor. Y así lo voy a recordar”, añade el rostro de TVE en Canarias.

“El despedía todos sus shows diciendo “hoy he sido inmensamente feliz por que en vuestra Libertad habéis elegido se mis amigos”. Y yo ahora le respondo que gracias, porque en su Libertad fue mi verdadero amigo”, concluye Herrera.