Iris, una erasmus de premio

Iris Brito Fernández, una joven herreña de 21 años que estudia Traducción e Interpretación en la ULPGC, ha sido reconocida por la Agencia Nacional Erasmus+ como una de los cuatro alumnos más destacados del país dentro del programa de movilidad. Ni el grave accidente que sufrió en Alemania y que la mantuvo dos meses hospitalizada, ni la pandemia, pudieron con su determinación para concluir con éxito sus estudios en la Universitat des Saarlandes.

Iris Brito Fernández está hecha de buena madera, como la de las sabinas de su isla, El Hierro, que en la forma de su tronco llevan escrita su lucha contra el viento. Esta joven de 21 años, que cursa cuarto de Traducción e Interpretación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, superó con éxito el pasado año sus estudios en Alemania donde hacía un programa Erasmus, a pesar de que al mes de estar allí sufrió un grave accidente de tráfico que la mantuvo en coma cuatro semanas y hospitalizada dos meses. Todo un ejemplo de esfuerzo y determinación ante la adversidad, a la que se sumó la pandemia, por el que ha obtenido uno de los cuatro reconocimientos honoríficos otorgados a estudiantes del programa de movilidad por la Unidad de Educación Superior del Sepie, la Agencia Nacional Erasmus+ en Educación y Formación adscrita al Ministerio de Universidades.

Perdió el primer semestre tras ser atropellada en un paso de peatones a la salida de clase

“Estoy muy agradecida, tanto al equipo anterior del Vicerrectorado de Internacionalización de la ULPGC por proponerme para este reconocimiento como al Ministerio por habérmelo otorgado”, indicó ayer la joven, que decidió quedarse y culminar el tercer año de Traducción e Interpretación Inglés-Alemán en la Universitat des Saarlandes, en Alemania, a dónde partió en octubre de 2019 con una beca de estudios Erasmus+ para una estancia de nueve meses.

En noviembre de ese año fue atropellada en un paso de peatones cuando volvía a la residencia desde la universidad germana y, a pesar de no salir del hospital hasta enero de 2020 y de no poder cursar ninguna asignatura durante el primer semestre, decidió quedarse en un contexto ya difícil para ella, al que había que sumar el virus.

“La pandemia claramente fue un golpe más, porque lo que yo quería era ir a la universidad y con el coronavirus empezaron las clases online, pero después de pasar lo que había pasado pensé que podría ser peor. Quise quedarme en Alemania y terminar el curso allí porque yo cuando me propongo una cosa voy a por todas. Cuando me fui a Alemania había escogido hacer un curso completo de Erasmus, no sólo un semestre, y quería acabar lo que empecé allí y por lo menos disfrutar los tres meses que me quedaban en Alemania”.

La ULPGC la define como “la viva imagen del esfuerzo y de las ganas de vivir”

De esta forma, ni la Covid-19, ni la pérdida de clases, impidieron que la joven finalizara con éxito todas las asignaturas, las del primer semestre y las del segundo.

“Ganas de vivir”

Por este motivo, el pasado año la ULPGC la propuso para la distinción del Sepie, a través de una emotiva carta describiendo su historia. “La noche del 20 de noviembre, tras salir de sus clases, la joven había sido atropellada mientras cruzaba un paso de peatones. Al otro lado del teléfono, la información era caótica, pero un mensaje era claro: Iris se debatía entre la vida y la muerte, en coma y con unas heridas muy graves (…). No solo sobrevivió y se recuperó. Iris decidió quedarse en Alemania e incorporarse a sus estudios lo antes posible. Inició su proceso de rehabilitación y retomó sus estudios en destino, obteniendo unos resultados increíbles. Recuperando clases, haciendo trabajos, estudiando y examinándose de sus asignaturas. Hizo todo esto a pesar de ser atropellada, a pesar de una pandemia y a pesar de haber estado varios meses en coma”. “Iris es la viva imagen del esfuerzo y de las ganas de vivir. La niña de la eterna sonrisa y de la voluntad de hierro”, resaltó la ULPGC en la propuesta al Ministerio.

Iris Brito, que ha sido felicitada por el vicerrector de Internacionalización, Movilidad y Proyección Internacional, Jin Taira, recibirá el reconocimiento el 20 de abril, en una ceremonia virtual, dentro de las Jornadas Anuales de Difusión Erasmus+ 2020-2021.

Sin embargo, tal y como ella señala, su mejor premio y el motor que la ayudó a superar tan duros momentos, son su familia -su madre y hermana volaron a Alemania tras conocer el accidente y el resto lo hicieron en Navidad-; su Isla, que halló la forma de hacerle llegar el cariño y la fuerza de los herreños; y la ULPGC, pendiente de ella y los suyos en todo momento. También tiene palabras de agradecimiento para la universidad alemana, donde los profesores se ofrecieron como intérpretes para ayudar a la familia de Iris.

Iris Brito culmina este año el grado en la ULPGC, y le gustaría continuar sus estudios en Alemania, o en Rusia “porque en 2019 hice un curso en Moscú y me encantó”.