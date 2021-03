“No soy una señora, no soy una mujer, soy un hombre disfrazado”

“Ha resurgido el Xayo que se suponía que estaba dormido”. El transformista Pedro Eugenio Moreno reconoce que lloró en la noche del lunes al verse por primera vez en Got Talent, “porque me lo estaba creyendo”. Y eso lo dice una persona habituada a los aplausos desde que hizo sus primeros pinitos en el espectáculo en 1977, en el sur de Gran Canaria, y que luego pasaría por Berlín (Alemania) y algunas provincias españolas, hasta que le llegó el éxito en su tierra natal, donde ha desarrollado su arte. Entre sus grandes logros, tal y como recordaba ayer en medio de una avalancha de felicitaciones, rememora que “yo he llenado con 12.000 personas la grada curva del Estado Insular, y he actuado en pequeños barrios con 200 personas”.

Dentro de las limitaciones propias de un programa que exige confidencialidad pues sigue grabándose, Xayo reconoce que “en la tele aguanté más, aunque fue una emoción tremenda, pero el lunes no pude aguantar las lágrimas porque me estaban viendo a nivel nacional”.

El transformista nacido en Guía relata que desde entonces ha recibido una riada de ánimos. “Sigo siendo un tío normal, pero me encanta el éxito y todo esto, porque es un subidón de adrenalina, me siento jovial y me da vida, me da mucha fuerza. Es como una riada de mensajes y todo es afectivo. Me dicen que si están orgullosos, que si lo merecía... y yo solo puedo contestar con emoticonos de besos”.

Asegura que en las últimas horas ha recibido varios miles de mensajes. Tantos, que ayer tuvo que poner un cartel de cierre a su pequeño taller de costura, que comparte con su hermana, para dar respuesta a tanto apoyo.

El programa lo vio con unos amigos, y pese a que sabía el resultado, no pudo verse ajeno a la trascendencia. “Los habrá mejores y los habrá peores, pero como Xayo no hay ninguno”, señala este artista. “Yo no envidio nada. Bueno sí, la voz de Rocío Jurado”. No en vano es uno de los personajes que suele interpretar en sus espectáculos.

Algunos seguidores le preguntan ayer por qué no había cantado. Pero es que apenas disponía de cinco minutos, incluidos sus breves chistes, porque buena parte se lo lleva el espectáculo que se mueve alrededor de este programa de televisión, en el que tienen un gran protagonismo las presentaciones y los miembros del jurado.

Y entre ellos hace mención a las palabras “muy cariñosas” del polémico Risto Mejide. “La grandeza de gente como tú es que todo lo que ha pasado lo transforma en algo positivo, en algo que hace sentir bien a la gente”, si bien quienes apretaron el botón que le lanzaba directamente a la semifinal fueron Paz Padilla y Dani Martínez.

“Fui a un programa de envergadura. Y es un triunfo. Por eso me emocioné también allí, porque me sentí arropada, me sentí maravilloso con el público de la Península”. Y frente a las envidias que pueden surgir, Xayo asegura que su lema sigue siendo “Mi puzzle es mi puzzle, con los que caben”.

Guía por bandera

“No voy a perder el acento canario, porque soy canario de pura cepa. Y llevo a Guía como bandera”, señala este antiguo monaguillo, que ayer sacaba a la luz algunas anécdotas de juventud con el entonces párroco del pueblo don Bruno. Incluso rememora que durante sus estudios en el hoy cerrado colegio Los Salesianos, el mismo que se propone como residencia de mayores, estuvo “a una uña de ir al Seminario”.

Precisamente, en su presentación dijo: “Vengo de Santa María de Guía, una localidad del Noroeste de Gran Canaria que cuando era niño era monaguillo. Y fíjate si la cosa ha cambiado”.

Y entre sus frases en el programa se escucharon estas: “Vine a Got Talent a hacerme un homenaje a mí misma, a mi vida y a mi trabajo”; sobre su nombre artístico, que “tengo la x y la y porque son los cromosomas del ser humano”; “no soy una señora, no soy una mujer, soy un hombre pero estoy disfrazado porque el poquito de timidez que podría tener se me quita”; “Había una regresión con Franco, porque si te cogían, te trincaban”, “Perseguido sí, claro... la policía me llevó alguna vez a la comisaría, claro, pero siembre salía bien de esa historia. Pero era jodido”; “Pensé que mi familia se iba a mosquear cuando yo le contara, pero entendió perfectamente que me dedicara al transformismo; sobre todo mi papá, que era un hombre del campo, un hombre rudo, que me dijo que mientras mantuviera el respeto que la casa que se merecía podría hacer lo que yo quisiera. Y hasta hoy”.

El Ayuntamiento de Guía recordó ayer que este verano dentro de las fiestas patronales en agosto se celebró la primera edición del Festival del Humor que lleva su nombre. “Nos parece la forma más idónea de rendirle homenaje y expresar el agradecimiento de esta ciudad a un artista como Xayo, que siempre pasea el nombre de su municipio natal con orgullo allá donde va, con su extraordinario talento y su entusiasmo por la vida”, apuntó el alcalde, Pedro Rodríguez.