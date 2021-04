Después de dar dos vueltas al mundo y de recorrer más de un centenar de países, el tinerfeño César Sar no se puede estar quieto ni en pandemia. Desde junio ha volado a siete países y a todas las islas menos La Graciosa. “Se puede seguir viajando, aunque siempre con la máxima precaución”, asegura el periodista y aventurero, que ya prepara nuevas escapadas para el verano a Turquía, el Camino de Santiago y Tanzania.

“Puedo decir que he sido de las pocas personas que ha estado solo en el interior de la pirámide de Keops”. Lo cuenta César Sar, periodista que ha dado dos vueltas al mundo, quien invita a los turistas sedientos de experiencias nuevas a viajar “siendo más responsables que nunca”. Este tinerfeño de 46 años no ha podido reprimir su pasión por los viajes ni en pandemia: desde junio ha volado a Francia, Portugal, Ucrania, Chile, Finlandia, Egipto, Barcelona, Madrid, Salamanca y todas las islas canarias menos La Graciosa.

¿Con qué se ha encontrado? Con dificultades para encontrar vuelos –“para ir a Barcelona tuve que acudir a Gran Canaria”–, con actividades restringidas en los destinos –“en Chile me topé con confinamientos totales los fines de semana”, con la obligación de pasar una PCR tras otra y con medidas dispares según qué país y la procedencia del turista. Eso sí, matiza que “los hoteles están baratos y no hay masificaciones. ”.

César Sar ganó relevancia tras la serie en la que se grabó a sí mismo dando una vuelta al mundo en solitario, El Turista 1. El proyecto triunfó cuando se empezó a emitir en 2013 hasta ser comprado por la cadena estadounidense Fox Channel. En el Sar recorre 36 países. Luego grabó El Turista 2, esta vez acompañado por el también periodista y fotógrafo tinerfeño Fernando Palarea. La pandemia no ha sido obstáculo para César Sar. “En los últimos 6 meses he estado en siete países y no he tenido ningún problema”, confirma. Aconseja a los interesados en viajar en estos momentos que se mantengan informados y no tomen decisiones a largo plazo. Aún así, no contempla ningún gran viaje para esta Semana Santa. “Intento evitar los tiempos en los que los españoles se mueven masivamente” afirma, aunque no descarta la posibilidad de un viaje familiar dentro de la frontera española. Ya a partir de mayo planea acudir a Turquía, el Camino de Santiago (España) y Tanzania.

La visión de Sar en torno a la grave crisis que sufre el turismo en Canarias –primero con la quiebra de Thomas Cook y luego con la pandemia– es clara: “Vivimos en gran parte del turismo y necesitamos por tanto turistas”. Es un destino cuyo récord de visitantes se alcanzó en 2017 con más de 16 millones. Pero sufre de lleno las consecuencias de un año sin casi movilidad de visitantes. Aún así, Sar piensa que el sector turístico “ahora se esfuerza aún más para captar a los pocos turistas de fuera que llegan porque con el nacional no llega”. “Esto hará que aumente la calidad de los servicios”.

Pese al sufrimiento del sector, el periodista se muestra optimista y le busca el lado positivo: “Me he dado cuenta de que sus servicios ya de por sí eran buenos, pero a partir de este parón serán todavía mejores”. Después de hacer dos series de documentales sobre sus vueltas al mundo, César Sar prepara otra centrada en Canarias. Viaja Cerca es el nombre que lleva el proyecto y en él pretende reivindicar el valor del Archipiélago. “Cuando digo que Canarias es uno de esos lugares únicos del planeta, la gente piensa que estoy exagerando. Pero se equivocan” sentencia . “Canarias no solo son playas y hoteles”.

Eso sí, sigue apostando por las aventuras internacionales “con todas las medidas pertinentes”. Resalta una ventaja fundamental: “Cuando vuelves, el Servicio Canario de Salud facilita mucho las cosas para las pruebas PCR. Llamas al número covid, te dan cita al día siguiente y como mucho en 48 horas ya tienes el resultado”. Sar se ha hecho 23 PCR tras sus viajes. Todas dieron negativo.