Desde que ayer sábado en 'Viva la vida' se hablase sobre el reencuentro que había existido entre Terelu Campos y Rocío Flores, no se ha hablado de otro tema. Y es que en esa coincidencia fortuita en un conocido bar de Madrid también se encontraba Gloria Camila, la que ya sabemos que no tiene mucha simpatía con las Campos.

Por fin hemos conseguido las primeras imágenes de Rocío Flores en el día de hoy y lo cierto es que ha seguido en su línea. La joven ha guardado silencio ante todas las preguntas que le hemos hecho, pero sí que ha querido confesarnos que nos entiende: "Claro que os entiende, cómo no voy a entenderos, y os respeto, pero entender que yo no quiera hablar".

De esta manera, Rocío Flores ha dejado claro que por el momento no va a hablar y no va a decir qué le está pareciendo todo lo que su madre está hablando en el documental de su vida. Además, nos ha sorprendido bastante que la joven no haya vuelto a Málaga tras venir a la capital el lunes pasado por motivos de trabajo.

Tendremos que estar muy atentos a los movimientos que haga Rocío Flores para saber qué es lo que hace en los días próximos, y si se produce por fin ese reencuentro entre madre e hija para solucionar todos los problemas que hay entre ellas.