Adora, una invitación a vivir el presente

Los jóvenes, que se habían trasladado a la capital británica a continuar con sus carreras de Políticas y Negocios en la industria musical, se conocieron allí y desde el principio conectaron gracias a la música, entrando de lleno en el mundillo musical hasta editar su primer single.

“El concepto de Adora empezó poco después de conocernos, pero ha sido un proceso largo hasta llegar a sacar música. Estos años nos hemos centrado en introducirnos en la escena musical de Londres antes de entrar en ella como artistas. Eso nos ha servido para conocer a gente de la industria musical londinense y poder entablar relaciones para llevar a cabo nuestros proyectos. Adora ha salido de una manera muy orgánica entre nosotros, desde que nos conocimos empezamos a crear música, y siempre hemos seguido e ido a más”, cuenta vía correo electrónico Romi tras presentar a LA PROVINCIA su primer single en inglés, realizado con la discográfica Metropolis Blue y masterizado en Metropolis Studios.

Plataformas musicales

El single está en el mercado desde febrero y puede oírse en plataformas musicales como Spotify. Un gran cardón en la portada del vinilo recuerda sus orígenes, aunque por su indumentaria y pose el dúo bien podrían pasar por un grupo estadounidense de Arizona o Texas.

“Londres nos ofrece mucha variedad y la oportunidad de estar en la ciudad donde artistas referentes internacionales graban, escriben y actúan. También nos ha sorprendido mucho la ayuda y apoyo que se da a artistas emergentes, y estamos agradecidos de que la industria este aceptando a artistas de todas índoles”, dice Romi sobre lo que significa Londres para los artistas emergentes.

El dúo, que está terminando sus carreras, comparte además de la música su interés por la moda: trabajan como modelos y comparten una tienda de ropa online. No les une nada más. “Desde el punto de vista creativo nos une una relación muy especial. Viniendo del mismo sitio y teniendo influencias similares, nos conseguimos entender bastante bien y solemos tener la misma visión para nuestra ideas. Además todo el tiempo que pasamos juntos nos lo pasamos como nadie, y nuestra rutina diaria siempre está llena de cosas creativas que nos encanta compartir; ya sea hacer sesiones de fotos, crear vídeos, escribir música, colaborar con otros artistas. Nos encanta pensar en ideas y hacerlas realidad juntos. El estar compartiendo este proceso creativo constantemente con otra persona te hace conocerla de una manera muy distinta. Cuando uno escribe música con otra persona el ego se queda en la puerta, y eso hace que nos podamos comentar cualquier cosa honestamente el uno al otro porque nos ponemos en situaciones vulnerables todos los días”, cuentan sobre su relación de amistad y profesional.

Adora acaba de lanzar también su primer vídeoclip grabado y dirigido en Londres por el videografo The Unidentified Rocker con un aire retro tanto en la estética como en la música del rock clásico de los 70 y 80, una de las influencias que tiene el grupo.

“Es la música que mas hemos escuchado y tocado. De esa época nos encantan bandas como Dire Straits, Supertramp, Talking Heads. Habitualmente escuchamos una variedad extensa de géneros, aunque generalmente en casa hay rock, pero también escuchamos jazz, hip-hop, pop, blues”, explican estos jóvenes, cuyas influencias también se pueden encontrar en su repertorio. “No queremos encasillarnos en un solo genero, nos encanta hacer canciones con influencias y llevarlas a nuestro terreno”, añaden.

El grupo interpreta en inglés puesto que ambos son bilingües, aunque prometen incluir pronto letras en español en su repertorio dado que hay muchas expresiones en nuestro idioma no tienen traducción en inglés. “Las primeras canciones y poemas que escribíamos de pequeños salían en ingles; para nosotros es natural escribir en este idioma”, confiesan, mientras desmienten que sea una estrategia de mercado.

Pese a que la pandemia por el coronavirus ha castigado duramente al sector musical, Adora afirma que el mercado inglés empieza a ver la luz tras el cierre de algunas salas con historia. “Se espera que los conciertos vuelvan en junio, así como grandes festivales como Reading & Leeds en agosto. Todo el mundo de la industria está trabajando para volver con fuerza en verano, pero la realidad es que en estos momentos nadie sabe al 100% qué pasará”, aseguran.

Conciertos

De momento, su sencillo está yendo muy bien, aunque les gustaría cantar en directo. “El circuito musical consta solo de recitales online, pero planeamos empezar a dar conciertos a mediados de verano, a medida que las restricciones se vayan relajando. Nos gustaría poder hacer algún tour por Reino Unido a finales de año”, dicen. Y, por supuesto, actuar en España. “ Sin duda, es de las giras que mas ganas tenemos de hacer. También tenemos muchas ganas de tocar en festivales y conocer a gente de la industria española. Tenemos una gran lista de productores, escritores y músicos españoles con los que nos encantaría trabajar así que posiblemente también aprovechemos ese tiempo para escribir con distinta gente por España”, comenta Adora.

El grupo no olvida su tierra canaria, de la que añora a la familia, el sol, la playa, la comida y los espacios naturales pese a estar muy contentos de vivir en Londres. “Nos encantaría actuar en Canarias, y trabajar con más artistas locales. Hay artistas canarios con un talento increíble y tenemos muchas ganas de volver para poder hacer más proyectos en casa”, puntualizan.

Mientras tanto, el grupo se apoya en las redes sociales para darse a conocer entre seguidores y fans. “Le damos mucha importancia al contenido que publicamos y eso nos hace estar ocupados con proyectos de fotografía y moda constantemente, algo que también disfrutamos mucho”, explican. Su sueño no es solo compartir su música, sino “utilizarla para unir a todo tipo de gente formando una comunidad tolerante y diversa, con muchas ganas de divertirse”. “Nos encantan los conciertos en directo y la energía que generan, así que desde luego que aspiramos a tocar en algún escenario grande, donde hemos visto a artistas fantásticos como el escenario de la pirámide de Glastonbury”.

