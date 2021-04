El Ministerio de Sanidad propuso ayer a las comunidades autónomas inyectar la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca solo a mayores de 60 años –hasta ahora se administraba a menores de 65–, franja de edad a la que se podrían ajustar otros países de la UE. Según informaron ayer a Efe fuentes autonómicas, el área sanitaria incorporó este punto al orden del día del Consejo Interterritorial de Salud celebrado tras la reunión a su vez de los ministros europeos de Sanidad que ha analizado las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre esta vacuna.

Hace una semana, la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, comparecía para explicar por enésima vez que no disponían de pruebas del vínculo entre la vacuna del Covid-19 de AstraZeneca y los casos de trombos raros identificados ni indicios que avalaran restringir el uso del antídoto. Ayer, tras una nueva evaluación por parte de los expertos del comité de farmacovigilancia (PRAC), la EMA confirmó que existe “un posible vínculo” con los casos muy raros de coágulos sanguíneos inusuales notificados entre las personas vacunadas, pero insiste en que “los beneficios generales en la prevención del Covid-19 siguen superando a los riesgos”.

“El comité de seguridad de la EMA ha concluido que los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas en sangre deben incluirse como efectos secundarios muy raros de Vaxzevria (como se denomina ahora a la vacuna de AstraZeneca)”, señaló la agencia en un comunicado en el que sostiene que una explicación plausible para la combinación de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas “es una respuesta inmune que conduce a una condición similar a la que se observa a veces en pacientes tratados con heparina”.

En este sentido, la EMA volvió a recomendar a los profesionales sanitarios y a todas las personas que reciban la vacuna de AstraZeneca que sean conscientes de la posibilidad de trombos durante las dos semanas posteriores a recibir la inyección y conozcan los posibles síntomas (dolor de cabeza, dolor abdominal o falta de aire, entre otros).

Hasta ahora, según explicó Cooke, la mayoría de los casos se han producido en mujeres de menos de 60 años aunque con las evidencias actualmente disponibles “no se han confirmado factores de riesgo específicos”, ni por el género, la edad o condiciones médicas previas.

Perfiles

Pese a esta conclusión, la EMA no recomienda limitar ni restringir el uso de la vacuna e insiste en que debe seguir utilizándose porque el virus sigue provocando miles de muertes cada día.

El nuevo análisis de la UE se ha visto acelerado por las declaraciones del responsable de la estrategia de vacunas de la agencia, Marco Cavaleri, al diario italiano Il Messaggero el pasado martes, en las que avanzaba la existencia de un vínculo entre los casos de trombosis y la vacuna de la farmacéutica anglosueca. “Está claro que hay un vínculo”, dijo en una entrevista. “Lo que no sabemos todavía es qué causa esa reacción”, admitió sobre los casos de trombos que afectarían sobre todo a mujeres con una media de edad de entre 45 y 47 años.

Las compañías farmacéuticas que han desarrollado las vacunas contra el coronavirus aprobadas en la Unión Europea (UE) son legalmente responsables de los posibles efectos adversos de sus fármacos y, en caso de litigio, estos deberán resolverse en los tribunales nacionales de los Estados miembros.

“Nuestra política siempre ha sido la misma: las compañías, y no la UE, son responsables, en base a las reglas de responsabilidad europeas”, explicó a Efe el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker.

La Comisión Europea (CE), siguiendo la recomendación científica de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha aprobado por ahora los fármacos de Pfizer-BionTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca para su distribución en la UE, siendo esta última la única que ha generado dudas sobre su seguridad.

“En todos nuestros contratos se preservan completamente los derechos de los pacientes y se respeta la Directiva de responsabilidad del producto. Esto significa que los pacientes pueden acudir a los tribunales como si no hubiera un acuerdo de compra conjunta” gestionado a través de la Comisión Europea, agregó el portavoz comunitario.

Llegado el caso, cualquier defecto nocivo deberá establecerse ante el tribunal competente con una prueba del daño, el defecto y la relación causal entre defecto y daño, señalaba el pasado septiembre la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, en una respuesta escrita a dos eurodiputados de izquierda, Katerina Konecná y Marc Botenga.

Y si los tribunales determinan que la empresa es responsable, esta “tendrá que compensar al ciudadano”, precisó el portavoz de la CE, quien señaló que también permanecen vigentes “los mecanismos de compensación de pacientes financiados por el Estado o la industria en algunos países”, los cuales “pueden intervenir con total normalidad de acuerdo con la legislación nacional aplicable”.

En cambio, la empresa farmacéutica no será responsable si se determina que “el estado de los conocimientos científicos y técnicos en el momento en que puso el producto en circulación no era tal como para permitir descubrir la existencia del defecto” y en ese caso el laboratorio no estará obligado a pagar, según recoge la Directiva.