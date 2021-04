Canarias anula 14.000 citas para vacunar a docentes y policías

Canarias anuló ayer, hasta nuevo aviso, unas 14.000 citas que ya estaban organizadas con vistas a retomar la vacunación de docentes y policías con AstraZeneca. Solo en el día de ayer se anuló la vacunación a 5.000 docentes, según la Consejería de Sanidad. Y es que el mismo día en el que Canarias decidía retomar la inoculación de estas vacunas al colectivo, las noticias sobre su vínculo con “casos muy raros” de coágulos de sangre, han empujado al Ministerio de Sanidad a paralizar por completo su administración en menores de 60 años, lo que influye directamente en las miles de personas que integran estos colectivos.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que el Ejecutivo nacional decide poner coto a la administración de la vacuna de la Universidad de Oxford. El 15 de marzo, el Ministerio tomaba la decisión de suspenderla preventivamente durante dos semanas –finalmente solo fue una en el caso de Canarias– atendiendo a la necesidad de realizar más estudios para conocer si los vínculos entre los casos de trombos y la inoculación de esta vacuna tenían relación directa. El 16 de marzo la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), aseguraba no ver “vínculos causales” entre ambos eventos. Ayer, menos de un mes después, y bajo la sombra de la desconfianza que ha generado la vacuna desde aquel instante, la EMA se volvía a pronunciar pero esta vez por haber encontrado “posibles vínculos” –muy raros– entre los casos de trombos y la administración de la vacuna.

La Consejería de Sanidad, atendiendo a lo acordado en el Consejo Interterritorial, mantendrá la vacunación al colectivo entre 60 y 65 años. La campaña dirigida a este colectivo comenzó hace dos semanas, el 24 de marzo y, hasta el momento se ha vacunado al 20,9% del total con al menos una dosis, y al 3,9% con dos. El pasado miércoles, 7 de abril, se procedió también a retomar la vacunación del colectivo de los esenciales, que duró un día. En este sentido, Sanidad afirmó que la vacunación a este colectivo quedará paralizada, menos para aquellos mayores de 60 años. Este sábado sigue vigente una convocatoria dirigida a los efectivos de la Policía Nacional que hayan nacido entre 1956 y 1961 (entre 60 y 65 años). La campaña de vacunación en las Islas se mantiene sin cambios en los mayores de 80 años, que seguirán siendo citados en los centros de salud para recibir su dosis de Pfizer. En el día de ayer se acordó ampliar la edad de inoculación de AstraZeneca hasta los 69 años, con lo que el próximo colectivo a inmunizar será el de 66 a 69 años y, mientras el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, aseguró que el archipiélago no se ha planteado iniciar ningún tipo de negociación para adquirir la vacuna rusa Sputnik.

Reacciones de los sindicatos

Mientras, la incertidumbre, la preocupación y el miedo crece entre los distintos colectivos. En el sindicato educativo Anpe Canarias han surgido dudas como “qué efectos habrá que vigilar ahora” o “si se continuará el calendario programado”. En el STEC-IC han corroborado que “ha aumentado el número de personas que no se quieren vacunar”, como señala su representante en las Islas, Gerardo Rodríguez. Y aunque ambos se esfuerzan por llamar a la tranquilidad en el colectivo, lo cierto es que no solo crecen las reticencias entre ellos, también se ha empezado a solicitar poder ser vacunados con otro producto, como el de Pfizer. La Policía Nacional va más allá y critica la falta de organización. De hecho, la Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado el “caos” al que están supeditados, al tener que depender del Gobierno autonómico para recibir su inmunización. “La Policía Nacional dispone de recursos sanitarios para que, si Sanidad facilita el producto, se administren sin recurrir a la comunidad autónoma”, señaló José Luis Gallardo, secretario general de la CEP. Todos los sindicatos coinciden en que es necesario más información, dado que no les es posible satisfacer las dudas que esta situación está provocando en los colectivos esenciales. Rodríguez reiteró que no es momento para llevar a cabo una convocatoria de oposiciones en la que se van a juntar 15.000 personas. “Se pueden aplazar”– insistió– hasta que la situación epidemiológica sea más favorable.

Sanidad supedita la segunda dosis a la evaluación de la EMA

Sanidad ha supeditado la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca “según se vaya actualizando y ampliando la evidencia científica, las evaluaciones de la EMA y en comunicación con otros países de la Unión Europea”. Así lo adelantó ayer el Ministerio de Sanidad que, por el momento descarta volver a utilizar AstraZeneca para culminar la pauta vacunal de estas personas. Se está buscando, no obstante, una alternativa en base a la evidencia científica que vaya surgiendo. Así lo afirmó la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que aclaró que a las personas que ya han recibido la primera dosis de esta vacuna que la inmunización se completará de la manera que los expertos decidan en las próximas horas. La Comisión Técnica de Sanidad valoró dos estudios de investigación, uno que trata de comprobar la eficacia de utilizar la vacuna de Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca y otro que estudia la inmunidad generada con tan solo una dosis de AstraZeneca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, avanzó que baraja esta posibilidad a ya que “el porcentaje de eficacia es del 70% solo con una sola dosis”. Por su parte, la Sociedad Española de Inmunología (SEI) aconseja poner la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a todas las personas que hayan recibido la primera y destacó la necesidad de realizar los estudios pertinentes que garanticen la seguridad y eficacia de mezclar sueros distintos. En su opinión, es una “irresponsabilidad la búsqueda sistemática y magnificación de detalles negativos “.| V.P.

CRONOLOGÍA

14 agosto 2020 La Unión Europea cierra el primer acuerdo de suministro para una futura vacuna para el coronavirus con el laboratorio británico AstraZeneca para distribuir entre los países miembros.

9 septiembre 2020 La farmacéutica decide interrumpir temporalmente la última fase del ensayo clínico que estaba ejecutando porque uno de los participantes contrae “una enfermedad potencialmente inexplicable”.

29 de enero 2021 El Comité para Productos Medicinales Humanos (CPMH) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) da el visto bueno de manera oficial a la comercialización de la vacuna de AstraZeneca-Oxford. Se convierte en la tercera vacuna contra la covid-19 en recibir el respaldo de los científicos europeos

9 de febrero 2021 Llegan a Canarias las primeras 9.000 dosis de AstraZeneca con la que se vacunará a los menores de 55 años.

8 marzo 2021 Austria retira un lote de vacunas AstraZeneca tras la muerte de una enfermera que se había vacunado, aunque sin datos que pudieran avalar la relación de causalidad.

10 de marzo 2021 Austria inmoviliza un lote de vacuna de AstraZeneca al considerar que puede estar detrás de varios casos de trombosis venosa. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios considera que no existen motivos que justifiquen la adopción de medidas cautelares sobre este lote.

12 marzo 2021 Canarias paraliza 260 dosis del lote de AstraZeneca que ha causado problemas en Europa. La Agencia Europea del Medicamento indica que el balance beneficio-riesgo de la vacuna de AstraZeneca continúa siendo favorable.

15 marzo 2021 El Ministerio de Sanidad suspende durante dos semanas la vacunación con AstraZeneca, lo que supone que Canarias deja de vacunar a su colectivo de esenciales, La EMA defiende que “no se ven vínculos causales” entre ambos eventos.

24 marzo 2021 Canarias retoma la vacunación con AstraZeneca y, bajo el criterio acordado en el Consejo Interterritorial, extiende hasta los 65 años la edad de inoculación. Esto hace que se priorice el grupo de 60 a 65 años antes que los esenciales.

7 abril 2021 Canarias retoma la vacunación a docentes y fuerzas y cuerpos de seguridad y asegura que podrán vacunarse unos 5.000 diarios. La EMA asegura que puede haber un vínculo entre los eventos de coágulos y la inoculación de la vacuna, pero que, en todo caso, sería una proporción muy baja. El Ministerio de Sanidad decide suspender la vacunación a menores de 60 años.