Conoce las restricciones que variarán a partir de este sábado en Canarias

Para el nivel de alerta 3, en el que continuarán al menos una semana más Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, no habrá variaciones con respeto a la limitación de libertad de circulación en horario nocturno (de 22:00 a 6:00); tampoco en el número de personas que se podrán encontrar en el ámbito privado y en espacios públicos (máximo de cuatro). La única permuta que se dará en este aspecto desde este sábado, 10 de abril, es que se podrán reunir personas no convivientes en espacios privados siempre y cuando no se supere el número estipulado para este nivel.

En la hostelería y restauración no habrá variación alguna en las islas capitalinas y Fuerteventura. Y es que los interiores permanecerán cerrados y se tendrá que seguir despachando a un máximo de cuatro personas (salvo que sean convivientes) en las mesas situadas en las terrazas, reducidas a un 50% de su aforo total. Por su parte, el cierre de los locales tendrá que ser antes de las 22:00 horas.

Pese a que ya no sea obligatorio presentar una prueba de diagnóstico activo (PDIA) negativa para viajes interinsulares, sí que habrá que justificar debidamente los desplazamientos que tengan como origen o destino Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, islas en nivel de alerta 3.

Supuestos en los que pueden realizarse desplazamientos interinsulares • Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. • Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. • Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, así como a academias de idiomas y de refuerzo educativo de asignaturas incluidas en planes de estudios de educación reglada, conservatorios y escuelas de música, o para la preparación de procesos selectivos en academias o centros de formación. • Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. • Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. • Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes. • Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. • Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables. • Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. • Asistencia y cuidado de animales domésticos o explotaciones agropecuarias. • Entrenamientos o competiciones profesionales o federados de ámbito nacional o internacional. • Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. • Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.



En la actividad física se mantendrá todo como hasta ahora. Se permitirá la práctica deportiva en espacios interiores siempre y cuando no se sobrepase el 33% de aforo y cuatro personas (incluido el monitor); se pueda mantener la distancia de seguridad; y se haga uso de mascarilla.

Donde sí que se darán cambios sustanciales desde este sábado, en el resto de ínsulas.

Nivel 1: La Palma, La Gomera y El Hierro

El toque de queda pasa de las 23:00 a las 00:00 (hasta las 6:00). Por tanto, la limitación libre de circulación de personas quedará como estaba hasta el pasado 25 de marzo.

El aforo máximo en espacios públicos o privados pasará de cuatro a 10 personas, salvo convivientes. Este número será el máximo permitido en locales de restauración y hostelería. Mientras, será de un máximo de seis en interiores. También se despachará en barra hasta un máximo de cuatro personas.

En lo que a actividad deportiva se refiere, no habrá cambios con respecto a lo estipulado para Semana Santa. Es decir, se podrá llevar a cabo con un máximo de 10 personas por grupo, incluido el monitor si no puede mantenerse la distancia de dos metros. El aforo máximo al aire libre será del 100%, mientras, del 75% para cada estancia interior. La actividad federada se seguirá reglando del mismo modo.

Nivel 2: Lanzarote y La Graciosa

Pese a atisbarse desde el Ejecutivo regional un cambio de nivel para las islas de Lanzarote y La Graciosa, los últimos datos, unidos a los principios que ha aplicado el Gobierno en su gestión de la pandemia, han abogado por mantener las restricciones vigentes desde marzo. Por tanto, el toque de queda será de 23:00 a las 6:00.

El aforo máximo en espacios públicos o privados pasará de cuatro a seis personas, salvo convivientes. Este número será el máximo permitido en locales de restauración y hostelería. Mientras, será de un máximo de cuatro en interiores. También se despachará en barra hasta un máximo de dos personas.

En lo que a actividad deportiva se refiere, no habrá cambios con respecto a lo estipulado para Semana Santa. Es decir, se podrá llevar a cabo con un máximo de seis personas por grupo, incluido el monitor si no puede mantenerse la distancia de dos metros. El aforo máximo al aire libre será del 75%, mientras, del 50% para cada estancia interior. La actividad federada se seguirá reglando del mismo modo.