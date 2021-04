Ritxar Bacete: “El salto hacia la igualdad será cuando los hombres tibios se posicionen”

Hace ya tres años que publicó el ensayo ‘Nuevos hombres buenos’, ¿sigue vigente ese mensaje o algo ha cambiando?

Sigue totalmente vigente. Si echamos una mirada atrás y nos fijamos en cómo ha cambiado el mundo, la historia ha sido de las mujeres. Si comparamos cómo vivían nuestras bisabuelas con la vida de nuestras parejas y las expectativas de nuestras hijas, por ejemplo, vemos que son totalmente diferentes. Se ha producido un gran salto adelante protagonizado por las mujeres que ha venido a poner a los hombres delante del espejo para preguntarnos: ¿Y nosotros qué?

¿Y nos hemos quedado perplejos?

Claro, pensamos que cada uno de nosotros somos muy libres pero estamos condicionados por el contexto en el que vivimos. Así como el mensaje que se traslada a las niñas, hoy en día, es que pueden ser como ellas quieran, no tenemos el equivalente en los niños. Esto nos pone sobre la mesa la necesidad de un cambio similar por parte de los hombres. El cambio en las mujeres ha sido muy claro, como ocupar el espacio público, en la Universidad, en el ámbito laboral y de la política. Hace cuarenta años en el primer Parlamento tuvimos tres mujeres y hoy son casi el 60% en el Congreso de los Diputados. Esto nos hace replantearmos a los hombres qué posicionamiento tenemos frente a la igualdad, frente a la corresponsabilidad, frente a la violencia de género.

¿Frente a la igualdad de género hay distintos tipos de hombres?

Frente a este cambio hay como tres tendencias. Los hombres que hemos tomado conciencia pero que tenemos que ir un paso más allá para entender que el sexismo también nos impacta a nosotros, no se trata de estar a la espera sino tener una actitud proactiva, como ejercer los cuidados a los seres queridos de una forma corresponsable. Es decir, hombres que nos podemos identificar con las propuestas que se hacen desde la teoría feminista y que estamos en tránsito hacia la igualdad. Seremos un 8%. Luego están aquellos hombres que resisten activamente y que niegan la mayor, que están en contra de la igualdad y que incluso se arropan en algún fundamento político, eso sería el 80%, que son los que no se posicionan, que no son mala gente pero que no mantienen esa actitud proactiva, que ríen los chistes machistas. Y luego los violentos, que se calculan en un 10%. El gran salto para la igualdad se dará cuando esa gran mayoría de hombres tibios, que no se posicionan, lo hagan.

Pero al hombre de hoy le cuesta, por muy sensible que sea, mantener esa relación de igual a igual con las mujeres, ¿se diría que es un juego de poder?

Sí, esa es la tesis que planteo en este libro. La revolución de las mujeres nos ha cuestionado a nosotros y no sabemos qué significa ser hombre en el siglo XXI. Hemos socializado entender las relaciones de una determinada manera, la sexualidad también, con la expectativa de que la mujer estuviera a nuestro servicio. Ahora las mujeres no son como lo esperábamos y esto nos desconcierta. Esa sensación es transversal a los hombres feministas y a los hombres recalcitrantes. La buena noticia es que tenemos una agenda común y queramos o no debemos transitar hacia el cambio. En las encuestas el 96% de los hombres está a favor de la igualdad con las mujeres pero no llega al 10% el que reduce jornada o se pide una excedencia para cuidar a nuestro entorno. Esa es la prueba del algodón.

¿Realmente existen fórmulas para deshacernos de esa masculinidad tóxica o machismo latente?

Hay alguna receta que es el trabajo personal, si no has sido socializado para expresar emociones, para cuidar a los demás, para tener relaciones empáticas... empieza a tenerlas, haz terapia y trabájatelo. Luego ese cambio debe ser colectivo, no hay políticas de igualdad dirigidas a los jóvenes para acompañarles en el tránsito hacia los modelos deseables de masculinidad. Y si eres padre asume la corresponsabilidad de la crianza y del día a día.