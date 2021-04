La ULPGC obtiene la concesión de su primera patente en Japón con fecha de 25 de marzo de 2021. El valor total del capital intelectual del que forma parte la tecnología desarrollada, ha sido estimado por un estudio de Due Dilligence del servicio de IP Booster de la Comisión Europea en 13.000.000€, en su estado actual.

Con la patente japonesa denominada "METHOD OF NON-INVASIVE DETECTION OF TUMOUR AND/OR HEALTHY TISSUE AND HYPERSPECTRAL IMAGING APPARATUS", también concedida en Europa, se protege una tecnología disruptiva cuya aaplicación facilita a cirujanos/as la visualización, en tiempo real, de la ubicación y los límites del tumor cerebral para su extracción más precisa en quirófano, mediante imágenes hiperespectrales. El demostrador desarrollado como prueba de concepto con esta tecnología, ha logrado excelentes resultados en la discriminación entre el tumor y el tejido cerebral normal de forma no invasiva, mejorando así los resultados de los procedimientos neuroquirúrgicos.

Si bien en un primer momento la investigación se ha centrado en la detección de los tumores cerebrales, los últimos resultados apuntan a que es posible detectar otros tipos de tumores.

El equipo autor de esta patente está formado por Gustavo Marrero Callicó, Himar A. Fabelo Gómez, Samuel Ortega Sarmiento, Bogdan Stanciulescu y Ravi Kiran Bangalore.

En el transcurso de 2018 y 2020, la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial de la ULPGC, registra 18 solicitudes de patentes internacionales, lo que supone un salto cualitativo para la institución académica en los últimos años.

Desde su creación en 2015, la Oficina de Propiedad Intelectual e Industrial de la ULPGC tramita un total de 80 solicitudes de invenciones, sumando un total de 160 desde el nacimiento de la ULPGC en 1989.

La Protección Intelectual e Industrial del conocimiento de la ULPGC es un área estratégica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.