Francisco Copano: “Vamos a fabricar en Canarias diez millones de mascarillas al mes”

Francisco Copano Badillo es gerente de Endovascular Médica Canarias S.L. una empresa afincada en Canarias desde hace cuatro años, aunque con más de 35 de experiencia en el sector médico-sanitario. Su próximo proyecto en Gran Canaria es la apertura en mayo de una fábrica de mascarillas, incluidas las FFP2 y FFP3, que serán cien por cien producto nacional. Además de contribuir a la creación de empleo, la iniciativa apuesta por extremar las medias de seguridad del género y lograr el autoabastecimiento para no depender de la importación de artículos “que están llegando de China sin ningún control”.

¿Cómo surge el proyecto de fabricación de mascarillas en Canarias?

Todo comienza cuando a raíz de la pandemia, en marzo del año pasado vimos los problemas que había de desabastecimiento de material sanitario, no sólo mascarillas sino cualquier tipo, para la población. Decidimos entonces importar la primeras mascarillas, y desde aquí importamos cien mil unidades FFP2, pero sin saber si iban a llegar porque en aquel momento era una locura lo que había en China, teniendo en cuenta que el país suministró más del 95% de todo el material de Covid que se necesitaba a nivel mundial, y la situación era que quién pusiera más dinero se llevaba lo que había. Tardaron bastante tiempo, pero llegaron y tuvimos la suerte de no perder el dinero. A partir de ahí nos dimos cuenta de que debíamos intentar por todos los medios de trabajar con material español y fabricación nacional. Se montó la primera fábrica de mascarillas en Sevilla, nos hicimos distribuidores de ellos, hasta que tengamos la fábrica nuestra en funcionamiento al cien por cien, y desde entonces hemos ido suministrándolas a lo largo del 2020 y hasta ahora a hospitales, gerencias, distritos de salud, cooperativas... Después del verano fue cuando nos dimos cuenta de que Canarias necesitaba un gran proyecto de esta índole, como montar una gran fábrica de mascarillas.

¿Qué tipo de mascarillas van a fabricar?

Mascarillas quirúrgicas IIR, tanto de orejeras como de lazos que son las que suelen utilizar los cirujanos en quirófano, higiénicas, FFP2 y FFP3 en varios modelos, orejeras y lazos o gomas detrás de la cabeza y el cuello.

¿Qué va a diferenciar este producto de lo que hay ahora?

Una de las cosas importantes que nos va a diferenciar, es que contamos con máquinas de fabricación nacional, al igual que la materia prima, de tal manera que todo el conjunto de lo que hagamos va a ser a nivel de España. Además, tras visitar varias fábricas y ver que la manipulación del material ha sido uno de los handicap que más observamos, nos marcamos el reto de ser diferentes siendo lo más asépticos posibles, y para ello vamos a contar con una sala blanca. Se trata una sala limpia, donde ya la materia prima que entra -rollos de entre 1.800 y 2.200 metros dependiendo del tipo de mascarilla que vayas a fabricar-, está desinfectada al cien por cien porque va a pasar previamente por un túnel de desinfección. También el personal pasará por duchas de aire para la desinfección antes de entrar en la sala blanca equipados con sus monos, gafas, calzas, guantes... No va a haber ninguna manipulación directa ni con la materia prima ni con el material porque las máquinas, aparte de ser automáticas, van a ir embolsadas unitariamente.

¿Qué otras ventajas presenta este proyecto?

Por un lado, la creación de empleo, ya que vamos a contratar a unas 20 o 25 personas, ya hemos empezado por los mecánicos, que se están formando en las fábricas. Pero quizás lo más importante es que el nivel máximo de capacidad de producción que vamos a tener cuando estemos funcionando al máximo va a ser de diez millones de mascarillas al mes.

¿Cuándo comenzarán?

Las máquinas salen para Canarias el 29 de abril, podremos estar a finales de mayo fabricando, y al cien por cien en junio.

Hace una semana saltó la alerta de las mascarillas con grafeno. ¿Ustedes utilizan este material, se va a experimentar con otras posibilidades?

Nosotros no utilizamos grafeno y no queremos hacer ningún experimento, no nos interesa inventar cosas. Estoy por la labor de tener nanotecnología, nanofibras pero no vamos a hacer cosas raras con grafeno, ni nada. Nuestras mascarillas están libres de todo material que no se esté utilizando desde hace años en el mercado.

¿Cuáles son los principales errores que se están cometiendo con las mascarillas?

Pues uno de los grandes problemas y errores es que si yo para ser fabricante de las mascarillas quirúrgicas necesito una licencia de la Agencia del Medicamento al ser clasificado producto sanitario de clase uno, por qué las mascarillas quirúrgicas que vienen de China no tienen ningún control. Para ellos es suficiente una declaración del fabricante con muchos certificados que están prácticamente falsificados, cuando a mi me exigen disponer de un licencia para poder fabricar y un certificado. Por parte de nuestros organismos no está habiendo un control exhaustivo sobre el material que está llegando, hay mucho material de China que se está exportando sin ningún control.

¿Entonces cabe la posibilidad de que se vendan mascarillas sin garantías de protección?

Los requisitos que se exigen para obtener el certificado pasan por un nivel de filtración superior al 95%, una resistencia a la respiración por debajo de 60, y que en una mascarilla que no esté bien puesta no se puede escapar más del 6 o el 8% de aerosol. Si en este momento muchas de las mascarillas que están llegando a España vienen sin ningún control, posiblemente la mayoría no están protegiendo adecuadamente.

¿Las mascarillas han venido para quedarse?

Llevaremos mascarillas en recintos cerrados, en aviones, guaguas, trenes, cines, teatros... Probablemente en espacios abiertos irá disminuyendo su uso, pero tenemos mascarillas para largo.