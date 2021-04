Las universidades canarias apuestan por recuperar la docencia presencial en 2022

Las dos universidades públicas canarias apuestan por recuperar la docencia presencial el próximo curso en todas las titulaciones, partiendo de un primer cuatrimestre con un mínimo de presencialidad del 50% para pasar al 100% a partir de 2022. Así lo anunciaron ayer el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Lluis Serra Majem, y la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL) Rosa Aguilar, en un encuentro con los medios de comunicación para informar sobre la primera de las reuniones periódicas que mantendrán cada seis meses, con el fin de sumar esfuerzos, tanto en docencia como en investigación, para contribuir a la recuperación económica de Canarias.

La presencialidad de la enseñanza a lo largo del próximo curso académico fue uno de los puntos tratados en dicho encuentro. “Queremos llegar a una normalización absoluta en el segundo cuatrimestre del próximo curso”, apuntó Serra y para ello apeló a que los programas de vacunación contra la Covid-19 lleguen a la comunidad universitaria. “Esperemos que dentro de los distintos grupos de vacunación se incluya al personal docente e investigador, de administración y servicios y a los estudiantes universitario, para poder emprender la actividad presencial con toda seguridad y normalidad”, indicó el rector de la ULPGC. De momento sólo se han vacunado, de acuerdo a los protocolos, el colectivo de 60 a 69 años y personas de riesgo.

Actualmente en la ULPGC impera la docencia híbrida que compagina clases online con presenciales, excepto en la Facultad de Ciencias Jurídicas que es totalmente online, al igual que en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, excepto en clases prácticas. Humanidades, Ciencias del Mar y Ciencias de la Salud son las que tienen mayor carga presencial.

Plan de investigación

En este primer encuentro entre las dos universidades públicas canarias, en el que ambos rectores estuvieron acompañado de sus respectivos gerentes y los vicerrectores y vicerrectoras de las áreas de investigación y de titulaciones, se anunció el objetivo de afianzar el Plan Canario de Investigación, generar empleos basados en el conocimiento y tutorizar empresas semilla de base tecnológica durante tres años con el objetivo de contribuir a a diversificar el modelo económico de Canarias.

“Con la pandemia la investigación ha tomado protagonismo, pero no nos podemos olvidar de ello una vez que pasemos esto. La sociedad tiene que ser consciente de que desde la investigación vamos a poder resolver nuestros problemas, y queremos un compromiso que sea incluso más general, no sólo del Gobierno sino del Parlamento, que todos los grupos políticos que representan nuestra sociedad, nos digan si consideran que la investigación es importante para Canarias”, indicó Rosa Aguilar. “Estamos convencidos de que sólo desde la formación y el conocimiento, y colaborando juntos, vamos a salir de esta. Tenemos que poner en valor lo que hacemos en las universidades públicas canarias, donde la docencia las hace investigadores, con lo cual tiene un valor excepcional”.

Anuncian la creación conjunta y la tutorización de empresas de base tecnológica

En este sentido Serra anunció que, además de los proyectos específicos de cada Universidad, intentarán optar a los fondos de recuperación europeos también con algunos proyectos conjuntos.

Otro objetivo común de la ULPGC y la ULL es la creación de empresas de base tecnológica o altamente intensivas en conocimiento y tutorizarlas durante tres años para “plantar la semilla del cambio del modelo económico que hay en Canarias”.

Además de establecer un mapa de áreas de investigación convergentes entre ambas instituciones, también contemplan aumentar las titulaciones o dobles titulaciones conjuntas e incluso incluir a terceras universidades para atraer más alumnado de fuera. “Hay que ser imaginativos y aprovechar al máximo los recursos que tenemos para hacer la mejor oferta académica e investigadora posible”, apuntó Lluis Serra.

Defienden como “fundamental” negociar el contrato-programa con el Gobierno

A este respecto, las dos universidades tienen previsto ampliar, la oferta, tal y como demanda el Gobierno de Canarias, de una de las titulaciones que ya comparte, el Máster de Formación del Profesorado. “Justamente esta pandemia nos ha instruido otras formas de docencia que para demandas urgentes y emergentes pueden ser útiles, como títulos a distancia o con menos presencialidad que permitan desahogar la lista de espera de títulos que existen y que si no los capitaneamos desde la universidad publica, lo será desde la privada y es nuestra obligación como universidad pública el defender este tipo de demandas”, subrayaron los rectores.

Finalmente, acordaron junto a sus respectivo gerentes, retomar y negociar el contrato-programa con el Gobierno de Canarias. “Es un instrumento fundamental que permite una proyección plurianual en inversiones. Ir prorrogando el presupuesto te da una seguridad a corto plazo, pero no esa visión que tenemos que tener y más en este momento, de planificación estratégica a largo plazo”.

Descartan la “foto fija” en los posgrados





La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar y el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, anunciaron ayer que se revisará la oferta de posgrados ante la pérdida de alumnado, según se desprende de un informe del Gobierno de Canarias. No obstante, la rectora de la ULL indicó que “hay que tener cuidado con la foto fija, hay que mirar las evoluciones” y en este sentido adelantó que durante este curso se ha elevado en un 18% el número de estudiantes de máster respecto al 2018-2019. Ambos rectores señalaron la necesidad de revisar la oferta de posgrados y ver cuáles tienen mayor o menor demanda, además de intentar captar alumnado de otras universidades españolas y extranjeras. “En nuestra comunidad tenemos una característica marcada por la propia normativa del Gobierno de Canarias y es que todos nuestros títulos tienen que tener al menos un 5% de docencia en inglés, eso nos obliga a exigirle a los estudiantes a la hora de matricularse una acreditación de inglés de un B1, que muchos de los que se prescriben no tienen y optan por otras universidades que no tienen ese requisito que, por otra parte nosotros consideramos que debe estar”, matizó Rosa Aguilar sobre el descenso de demanda de alumnado canario. | M. J. H.