El impuesto sobre las bebidas azucaradas para mejorar la salud requiere de medidas complementarias. Esta es una de las conclusiones del análisis realizado por los catedráticos Beatriz González López-Valcárcel, de la ULPGC y Toni Mora, de la Universitat Internacional de Catalunya, y publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation bajo el título ¿Mejoran la salud los impuestos sobre las bebidas azucaradas?

En este trabajo, los profesores aclaran que los estudios realizados al respecto concluyen que “el porcentaje de consumidores habituales de refrescos azucarados cayó un 39%, principalmente por el precio, que no hay efecto sustitución, y que acusó una reducción de ventas del 7,7%, con sustitución de consumo hacia bebidas sin azúcar y heterogeneidad en los cambios de comportamiento”. Ello les lleva a afirmar que “el impuesto es efectivo”.

Los autores del artículo también han analizado los datos de los millones de tickets de compra de unos 900.000 clientes habituales de una gran cadena de supermercados desde un año antes hasta un año después de la entrada en vigor del impuesto. “Comprobamos que ha tenido lugar una reducción del consumo de bebidas azucaradas y sustitución por otras sin azúcar, pero el efecto neto sobre el azúcar total consumido -y por tanto, sobre la salud- es pequeño, de apenas un 2,2%. Sin embargo, otras bebidas han mostrado reducciones de consumo mayores: 6,4% en las compras de colas, 3,9% en los zumos de alto contenido en azúcar y del 3% en batidos”.

Concluyen que a diferencia de los demás impuestos, éstos buscan no recaudar. “Son instrumentos de las políticas de salud, y no de políticas fiscales”. Apuntan que dichos impuestos sobre las bebidas azucaradas “tienen gran potencial, pero requieren otras medidas complementarias así como mayor visibilidad. No basta con que suba el precio: debería aparecer por separado en el ticket el impuesto que se paga, como el IVA, para educar y señalar el daño a la salud”, concluyen.