Un profesor acusa a la ULPGC de sacar plazas a medida para un candidato

El afectado aclara que el baremo de la plaza, “que debería ser dado a conocer en el mismo momento que la convocatoria”, fue publicado el martes, a 48 horas de realizarse las pruebas, y además en el mismo prima la docencia con una puntuación de 52 sobre cien, frente a la investigación con un 23%. “Hace poco se publicó que la ULPGC tenía un déficit de investigación para cumplir con el nuevo real decreto de Universidades, y luego priman más la docencia, no se entiende. Estos baremos cambian según el área de conocimiento de cada plaza”.

Pone como ejemplo de buenas prácticas una plaza de Didácticas en la Facultad de Ciencias de la Educación en la que se barema con un 30% la docencia, 30% la investigación y 20% el proyecto docente e investigador. “En la de Anatomía y Embriología Humana, la docencia tiene un baremo del 52%, la investigación del 23% y al proyecto docente le dan sólo cinco puntos sobre cien, con lo cual, puedes entregar un folio en blanco que les da igual”.

“No hay igualdad de oportunidades, con este baremo un Nobel no podría optar a la plaza”

Otra de las irregularidades que observa tras la publicación de dicho baremo es que no puntúa las áreas de conocimiento afines. “En la Universidad los departamentos tienen áreas de conocimiento que se agrupan por afinidad, pero en esta plaza, la docencia e investigación en áreas afines no cuentan nada, cuando en otras siempre te dan puntos por áreas afines. Aquí se han querido quitar directamente a todos los posibles rivales porque hay un candidato de la casa que se presenta”.

El aspirante, que finalmente ha renunciado a presentarse a las oposiciones, asegura que en este concurso no se cumplen las bases de igualdad, mérito y capacidad, que deben regir a los concursos públicos. “Aquí no hay igualdad de oportunidades, sólo puede el que ha dado clases en ese departamento en concreto. Con este baremo los premios Nobel no podrían optar a la plaza, porque los premios sólo valen un punto de cien, aunque sea un Nobel”.

Tampoco considera justo promocionar estas plazas cuando no se compite en igualdad y añade que es una práctica encubierta que hace muchos departamentos universitarios “de adaptar el baremo para que gane el candidato de la casa”. “Estas plazas, aunque se están resolviendo ahora fueron convocadas por el anterior equipo rectoral, en diciembre de 2020, y se aprobaron el 18 de noviembre de 2020. Lo que habría que saber es si el nuevo equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas va a hacer algo para cambiar esto”, concluyó el denunciante.

Reformas contra la endogamia





El rector de la ULPGC, Lluis Serra, tras conocer la denuncia en redes de un profesor por el baremo en una plaza en Anatomía y Embriología Humana, señaló que uno de los retos en esta nueva etapa es hacer reformas para terminar con prácticas endogámicas. “Tradicionalmente las plazas se sacan a concurso con unas directrices por parte del rectorado, pero es la comisión la que pone los criterios de evaluación y de baremación”. Serra llamó a la responsabilidad de los departamentos, encargados de convocar y de baremar las plazas, “tenemos que ser muy transparentes, los criterios de baremación tienen que seguir directrices, como ponderar adecuadamente la investigación y la docencia, sin desajustes. Este es uno de lo temas que queremos reformar, pero no se puede hacer en 30 días, necesitamos tiempo”. | M. J. H.